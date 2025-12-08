El sector del ibérico de Los Pedriches sube sus ventas de Navidad, que se alargan a enero

A pocos días de las fiestas navideñas, las industrias ligadas al jamón ibérico y al cordero no paran de recibir pedidos de cara a los numerosos almuerzos y cenas entre familias y amigos que tienen lugar en estas fechas. Sin embargo, ambos sectores afrontan ... este periodo de distinta manera.

Por un lado, los productos del porcino han incrementado sus ventas en este año, según los representantes empresariales consultados por ABC, mientras que en lo que se refiere al ovino las operaciones no han sido tan intensas como se esperaba por los estragos causados en la cabaña por la lengua azul.

El presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches, Antonio Jesús Torralbo, aseguró que las ventas en el último trimestre, que representan en torno a un 70% del total de las transacciones, «van como un tiro», aunque no dio cifras concretas debido al que el cierre se lleva a cabo en enero.

«Cada día las industrias se ponen en contacto con nosotros para certificar nuevas piezas que son demandadas en el mercado», relató el dirigente, que también indicó que «el consumo de nuestros productos es muy estacional en estas fechas, pero vemos que los pedidos en los primeros días de enero están creciendo por las cestas de regalo con motivo de los Reyes Magos».

Desde su punto de vista, la influencia de los casos aparecidos de peste porcina africana en Cataluña es nula en los niveles de comercialización. «Se trata de un problema grave de sanidad animal, que esperamos que se solvente lo antes posible, pero no tiene ninguna consecuencia para el consumo», resaltó Torralbo. Su opinión es que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación está «tomando todas las medidas necesarias para focalizar la ubicación de los animales enfermados.

A partir de la pandemia empezó a crecer la demanda del jamón y de las paletas de los Pedroches en el formato de loncheados. El presidente de la DOP aseguró que «ha llegado un punto en el que estos pedidos está aumentando tanto que algunas industrias están comenzando a no tener capacidad para abastecer a todos sus clientes porque es un proceso manual que requiere mucha mano de obra».

Precios más altos

En relación a los precios, Torralbo indicó que a las empresas del sector no les ha quedado más remedio que subirlos para repercutir sus crecientes costes productivos y los de tipo fiscal.

Por su parte, el gerente de Agroibérica, José Martín, afirmó que sus ventas en la campaña de Navidad se han elevado en torno a un 15% respecto al pasado año. «Estamos recibiendo más pedidos, sobre todo, a través del canal 'online', y nosotros pensamos que es debido a que llevamos tres años seguidos ganando el premio al mejor jamón ibérico en la Feria de Los Pedroches», subrayó el directivo.

Una situación muy diferente es la que se está produciendo en el sector del ovino de carne, que cierra el 40% de sus ventas en estas fechas festivas. El gerente de la Ganadería Las Albaidas y presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos en Extensivo (Anggex), Felipe Molina, apuntó que el aumento de los casos de lengua azul en las ovejas ha repercutido en el menor nacimiento de ejemplares.

Sus cálculos son que, a nivel general, la bajada de las existencias de corderos en el mercado se ha colocado este año en el 30%, una cifra que se eleva hasta el 50% en lo se refiere a su empresa. La consecuencia de ello es la fuerte subida de los precios.

Buenas ventas de quesos

Molina indicó que las pérdidas para los productores se han situado en los 60 euros por animal, un perjuicio que se ha visto compensado en parte por unas ayudas aprobadas por la Junta de Andalucía que cubren unos 30 euros por ejemplar. Por este motivo, hizo un llamamiento al departamento encabezado por el ministro cordobés Luis Planas para que ponga en marcha apoyos financieros que puedan completar las subvenciones aportadas por la Administración autonómica.

Productos como el queso también son muy demandados en los restaurantes y en los hogares en estos días. Los Balanchares es una firma, con sede en Zuheros, que están especializada en la fabricación y en la comercialización de este alimento elaborado con leche de cabra. Su gerente, Juan de Dios Serrano, aseveró que las ventas de cara a las fechas navideñas «se mantienen a buen nivel con unas cifras bastante similares a las del año pasado».