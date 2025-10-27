Suscríbete a
La DOP Los Pedroches constata ya que se están certificando en la comarca jamones con solo un 50% de raza ibérica

Su presidente aclara que el recurso de alzada presentado no ha sido desestimado en su totalidad, mientras la entidad prepara un contencioso para frenar la medida

La Diputación de Córdoba rechaza la decisión del Ministerio y defenderá la pureza del cerdo ibérico de Los Pedroches

Cerdos en la dehesa de Los Pedroches
Cerdos en la dehesa de Los Pedroches EFE
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

El presidente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Los Pedroches, Manuel Torralbo, ha alertado de que ya se están certificando en la comarca piezas procedentes de cerdos con solo un 50% de raza ibérica, tras la modificación del pliego de condiciones ... aprobada por la DOP Guijuelo este pasado mes de agosto.

