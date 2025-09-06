La lengua azul afecta ya a 540 explotaciones en la provincia de Córdoba con un grave impacto de mortalidad del 5%

Una oveja enferma de lengua azul en una explotación ganadera de la comarca de Los Pedroches

La lengua azul está destrozando la economía de los ganaderos de Córdoba, especialmente en el norte de la provincia. Hay un total de 540 explotaciones que han comunicado infecciones en su ganado, según los datos actualizados a este lunes 1 de septiembre en la delegación provincial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.

La delegación territorial en Córdoba de la administración andaluza también avanzó a ABC que las cifras de mortalidad de las reses de las explotaciones afectadas en la provincia cordobesa está en torno al 5 por ciento. Los fallecimientos se han producido principalmente en el ganado ovino, ya que en rara ocasión muere el vacuno.

Sin embargo, la incidencia de la enfermedad del virus de la lengua azul es mucho más alta en estas explotaciones. Las ovejas, vacas y cabras que han tenido síntomas de haber enfermado está entre el 25 y el 30 por ciento de las cabezas de ganado de las 540 explotaciones afectadas en la provincia de Córdoba. Supone que una de cada tres reses de las fincas en las que se mueve el virus han estado contagiadas y con síntomas.

Los serotipos detectados desde julio en la provincia son el 3 y 8 con gran incidencia en Los Pedroches y el Guadiato

Además la morbilidad que provoca (especialmente en las ovejas y residual en las vacas), la lengua azul también tiene otras graves consecuencias en el ganado. El principal problema entre los animales que no mueren es el aborto. La pérdida de los fetos está afectando de forma muy importante a las reses de la provincia. Otra de las consecuencias más drásticas es la notable pérdida de producción de leche, con un descenso muy agravado. Igualmente, el virus provoca, en algunos casos, una debilidad perenne que obliga a su descarte para producción futura.

Este rebrote está provocado en la provincia por los serotipos 3 y 8, según refleja el mapa nacional de la última actualización de la situación epidemiológica de la lengua azul en España del Ministerio de Agricultura a fecha de este martes de 2 de septiembre. De momento, no hay ningún foco provocado por los serotipos 1 y 4 en la provincia, en los que la inmunización del ganado es mucho mayor por la cantidad de años de vacunación contra estas cepas.

Un rebaño de ovejas en una dehesa de Pozoblanco ABC

En cuanto al mapa provincial de afectación, los focos están muy definidos. Las comarcas más afectadas son Los Pedroches y el Guadiato. Sin embargo, esta vez no están afectadas de forma exclusiva. También hay explotaciones afectadas en el oeste de la provincia, cerca de los límites con Sevilla en los municipios de Palma del Río y Posadas. Afortunadamente, el virus no se ha desarrollado aún en la Subbética debido a su menor producción ganadera y sobre todo a la dispersión de sus explotaciones en esta zona.

Hay otro factor que ha podido facilitar la propagación. La vacunación era obligatoria hasta el año pasado, pero dejó de serlo en enero, a petición del sector y que aceptó la Administración. La provincia de Córdoba cuenta con las 550.000 cabezas de ganado. En la última campaña de vacunación (2024), se inmunizaron 440.000 reses, según los datos oficiales de la delegación. El delegado de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Córdoba, Francisco Acosta, asegura que este año, en las vacunas financiadas y suministradas al 100% por la Junta (serotipos 1 y 4), los datos revelan que «sólo se ha llegado a un 40% de vacunación».

Campo ¿Qué es la lengua azul? Todo lo que necesitas saber de esta enfermedad La lengua azul o fiebre catarral ovina es una enfermedad vírica que afecta a rumiantes, principalmente al ganado ovino (ovejas), pero también caprino (cabras) y vacuno (vacas). Se transmite sólo por la picadura de mosquitos del género Culicoides, que actúan como vectores. Estos mosquitos al picar a un animal infectado ingieren el virus y luego lo transmiten a otros también por la picadura. No se transmite de un animal a otro por contacto directo (carne, leche o fluidos). Es fundamental conocer que sólo se da en animales y, por tanto, es una enfermedad que no afecta a los humanos. El ciclo de propagación habitual es el otoño, entre final de septiembre y octubre fundamentalmente, porque estos mosquitos son más activos con temperaturas suaves y alta humedad. Este año es una sorpresa su propagación en verano con altísimas temperaturas.

Acosta ha señalado, en declaraciones a ABC, que ahora mismo «estamos realizando un seguimiento exhaustivo de la enfermedad tanto en el mortalidad, abortos y síntomas» para determinar el alcance exacto de la situación y estimar las ayudas que necesitará el sector para paliar esta nueva crisis de la lengua azul.

Además de recopilar los datos en las Oficinas Comarcales Agrarias (OCAs), Acosta detalló que la delegación analiza qué explotaciones y reses «se han visto afectadas pese a estar vacunadas y cuál ha sido la incidencia también en las no vacunadas».

Temor a lo que puede venir en otoño

El delegado apuntó que «no ha habido casos de los serotipos 1 y 4 gracias a la alta inmunización» que tienen estas cepas debido a las campañas de vacunación históricas. Acosta lamentó que este rebrote está provocado en la provincia «por los serotipos 8 y 3, que es más nuevo», lo que ha dificultado frenar su propagación.

La Consejería solicita una reunión al Ministerio para que se movilicen los fondos europeos de garantía para ayudar a los ganaderos

A la vez alertó de que «el temor que tenemos» es que esta incidencia se ha dado en una época del año, en pleno verano (en julio y agosto) con temperaturas superiores a los 40 grados en la mayor parte de los días, cuando «los meses de mayor incidencia suelen ser final de septiembre y octubre», por lo que mostró cierta preocupación por lo que pueda venir aún en otoño.

La Consejería, bajo la titularidad de Ramón Fernández-Pacheco, ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura, que lidera Luis Planas, para realizar «un plan exhaustivo para contrarrestar esta enfermedad» con urgencia, por lo que han solicitado que se «movilicen los fondos europeos necesarios de garantía de la PAC previstos para estas situaciones», para poder «hacer llegar las ayudas económicas a los afectados».