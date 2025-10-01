Rompe la nariz de otro hombre con una piqueta en Villa del Río y le piden tres años de cárcel

Un letrado en el Tribunal de Instancia de Montoro en una imagen de archivo

El Juzgado de lo Penal 3 de Córdoba enjuiciará casi nueve años después del suceso a un hombre acusado de romperle por dos veces la nariz con una piqueta a otro vecino en la localidad cordobesa de Villa del Río en agosto de 2016, hechos por los que la Fiscalía reclama tres años de prisión.

Según la calificación provisional de Ministerio Público, la agresión ocurrió de madrugada, sobre las 03.00 horas del 5 de agosto, en la calle Árbol, donde el procesado abordó a la víctima y le propinó varios golpes, uno de ellos en la cara, que le provocó una doble fractura nasal y diversas heridas por el resto del cuerpo.

Las heridas fueron de gravedad y la víctima necesitó asistencia quirúrgica de urgencia y tardó 45 días en recuperarse, quedándole secuelas estéticas valoradas en cuatro puntos.

El fiscal de este caso investigado por el Juzgado de Montoro desde 2020 y que ahora se ha señalado para juicio el próximo año -una década más tarde- considera al acusado responsable de un delito de lesiones con instrumento peligroso y solicita, además de la pena de tres años de prisión prisión el pago de 2.925 euros a la víctima por las lesiones y 5.000 euros por las secuelas, lo que sumaría casi 8.000 euros.