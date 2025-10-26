Roba 7.000 euros escondidos en un bote de harina en un comercio de Almodóvar del Río

La Guardia Civil ha detenido en Almodóvar del Río (Córdoba) a una vecina de la localidad como presunta autora de un robo en un establecimiento de alimentación, donde el propietario guardaba 7.000 euros ocultos en un bote de harina.

Los hechos ... salieron a la luz tras la denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil del municipio, en la que el dueño del local alertó de la desaparición del dinero y del contenido de la caja registradora. Los agentes se desplazaron hasta el comercio para comprobar lo ocurrido y comenzaron de inmediato una investigación para identificar al responsable.

Durante la inspección, los guardias civiles observaron que las puertas y accesos al establecimiento no presentaban signos de forzamiento, lo que llevó a sospechar que la persona autora del robo podría disponer de llaves del local. Esta circunstancia centró las pesquisas en el entorno laboral del negocio. Tras recabar los indicios necesarios, la investigación apuntó a una de las trabajadoras del establecimiento, que finalmente fue detenida como presunta autora del robo. La detenida y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión