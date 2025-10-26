Suscríbete a
ABC Premium

Sucesos

Roba 7.000 euros escondidos en un bote de harina en un comercio de Almodóvar del Río

La presunta autora, empleada de la tienda de alimentación, ha sido detenida por la Guardia Civil

La Guardia Civil sorprende en Córdoba al conductor de un camión consumiendo cocaína tras dejarse una rueda reventada en la autovía

Roba 7.000 euros escondidos en un bote de harina en un comercio de Almodóvar del Río

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Guardia Civil ha detenido en Almodóvar del Río (Córdoba) a una vecina de la localidad como presunta autora de un robo en un establecimiento de alimentación, donde el propietario guardaba 7.000 euros ocultos en un bote de harina.

Los hechos ... salieron a la luz tras la denuncia presentada en el puesto de la Guardia Civil del municipio, en la que el dueño del local alertó de la desaparición del dinero y del contenido de la caja registradora. Los agentes se desplazaron hasta el comercio para comprobar lo ocurrido y comenzaron de inmediato una investigación para identificar al responsable.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app