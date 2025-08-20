La Rambla cierra su piscina por hallarse excrementos: «No puede ser que por un reto se atente contra unas instalaciones públicas»

El Ayuntamiento de La Rambla ha informado de que la piscina municipal se mantendrá cerrada durante este miércoles tras encontrar restos fecales en la misma. Durante el día se llevará a cabo «una hipercloración y desinfección del agua para volver a hacerla apta para el uso».

En la nota informativa compartida por el mismo Ayuntamiento, rechazan el «el vandalismo y el uso inadecuado e irresponsable de las infraestructuras municipales por parte de algunos usuarios en unas instalaciones públicas que usan muchos rambleños cada día para actividades deportivas y de ocio». Acto seguido, achacan este acto a una «gracia o un reto viral en redes sociales».

Durante el verano, se ha compartido por las redes sociales el conocido como 'reto marrón'. Este consiste en defecar en una piscina y compartirlo en internet. Ya han sido muchos los bañistas que se han encontrado heces en este tipo de recintos, destinados para el disfrute y el ocio, sobre todo en los días más caluroso.

El Ayuntamiento de La Rambla ha comunicado que ha iniciado una investigación para encontrar al responsable de esta «lamentable acción» para que pueda asumir «sus responsabilidades». Este se podría enfrentar a una multa por los hechos acometidos. Asimismo, añade que están trabajando para recuperar el uso normal de las instalaciones lo más rápido posible.