Una ruta por las piscinas más bonitas (y más grandes) de Córdoba: dónde están y cuánto cuestan

Ante las altas temperaturas que azotan la provincia de Córdoba en pleno mes de julio, con la segunda ola de calor en camino, muchos son los que acuden a su piscina de confianza en su localidad para refrescarse y combatir el calor. En verano, no son pocas las opciones de piscinas que ofrece Córdoba. Algunas con capacidad para cientos de personas y cuidadas al detalle para satisfacer al consumidor. Una ruta que empieza por la capital y termina en plena Subbética, pasando por Sierra Morena.

1 Santuario

En el barrio de la Fuensanta están las piscinas de Santuario. Las instalaciones cuentan con más de 9.600 metros cuadrados que disponen de tres piscinas de uso general, una para los más pequeños y una amplia explanada con merendero; y un centenar de sombrillas y árboles para poder refugiarse del calor veraniego. En días laborables, las tarifas van en un rango de precio que varía entre los 8 y los 4 euros. En cambio, los días festivos el precio se incrementa y varía entre los 11 euros y los 6 euros dependiendo de si es son adultos, niños o desempleados.

2 Hotel Ayre

Rodeado de jardines exuberantes, el Ayre Hotel Córdoba es un refugio de paz a las afueras de la ciudad, más exactamente en la zona residencial de El Brillante. La piscina es amplia y está rodeada de césped y árboles, creando un ambiente natural y relajante. Los jardines que rodean la piscina añaden un toque de tranquilidad y naturaleza. Está abierta al público de lunes a viernes por 15 euros (adultos y niños), de 11.00 a 19.00 horas . Los fines de semana está reservada para los clientes del hotel, de 11.00 a 20.00 horas.

3 Parador de la Arruzafa

El Parador Nacional de la Arruzafa es un enclave de los que no puede perderse nadie que quiera tener una vista de la ciudad de las que no se olvidan. Ahí se encuentra la magnífica piscina del Parador, que suele estar disponible para las personas que no sean clientes del hotel. Desde hace un tiempo, sin embargo, las instalaciones solo puede ser usadas por quienes se alojen en el Parador.

4 Assuan

Emblemática entre los cordobeses, en Trasierra, en el kilómetro 9 de la carretera Villaviciosa, Assuan tiene más de cuarenta años de antigüedad. Para pasar un día de lunes a viernes, el precio es de 7,5 euros para Infantil y 12 euros para adultos. El complejo cuenta con dos piscinas recreativas, una para niños y otra para mayores compuestas por toboganes, jacuzzi y otros juegos de animación, así como de restaurantes.

5 Aquasierra

El gran parque acuático de la provincia se encuentra situado en la localidad de Villafranca, a unos 22 kilómetros por autovía y a tan solo 15 minutos en coche de la capital . Dispone de un amplio recinto, de más de 40.000 metros cuadrados, que cuenta con amplias y frondosas zonas verdes y gran arboleda. Las entradas de día completo para adultos y niños a partir de 125 cm de altura cuestan 17 euros, mientras que los niños entre 90 y 125 cm de altura pagan 15 euros

6 Piscina de Lucena

Ya en la provincia encontramos las piscina municipal de Lucena en la calle Blas Infante. Cuenta con una amplia zona plagada de árboles y césped. Además, tienen toboganes, espirotubo, cascadas, jacuzzi, ranita acuática y seta relajante. El aforo del recinto está limitado a 850 personas y el aforo del vaso a 563 personas. Las entradas, cuyo precio general es de 5 euros de lunes a viernes, y de 6,10 los fines de semana y festivos

7 Piscina de Jauja

A poco más de una hora desde la capital y a 25 minutos de Lucena, se puede disfrutar de la piscina municipal de la aldea lucentina de Jauja. Ubicada en un entorno único rodeada de naturaleza y unas vistas espectaculares. Más allá de sus magníficos paisajes, otro de sus grandes atractivos es su precio, la entrada general es de 2 euros de lunes a viernes mientras que sábados y domingos es de 4 euros.