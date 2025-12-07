El PSOE propone un recargo de hasta el 150% en el IBI para las viviendas vacías en Córdoba

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha anunciado que su grupo presentará un total de 11 alegaciones al expediente de ordenanzas fiscales para 2026, que será debatido y aprobado en el próximo pleno ordinario.

En una nota emitida por el partido, Hurtado ha destacado la propuesta que contempla un recargo en el IBI para las viviendas desocupadas. En este sentido, los inmuebles que lleven dos años vacíos y cuyo propietario posea más de cuatro inmuebles tendrían un recargo del 50% del IBI.

Este recargo ascendería al 100% si la vivienda lleva tres años desocupada y al 150% si el propietario tiene al menos cuatro inmuebles residenciales en todo el territorio nacional, con dos de ellos vacíos en la misma zona.

Según Hurtado, esta medida fiscal podría aumentar la oferta de viviendas en alquiler y contribuir a la reducción de los precios del arrendamiento.

Más de 17.000 viviendas vacías

El portavoz socialista ha señalado que en Córdoba existe un 11,5% de viviendas vacías, lo que representa aproximadamente 17.600 inmuebles, y considera que una mayor presión fiscal incentivaría a los propietarios a ponerlas en alquiler.

Otra de las alegaciones se centra en la rebaja del 50% del ICIO para la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Hurtado ha explicado que, según la propuesta del gobierno municipal, esta bonificación se limita a viviendas ya construidas, excluyendo a las nuevas promociones, que están obligadas por normativa a realizar la preinstalación de los puntos de recarga. El Grupo Socialista solicita que la bonificación se aplique a todas las obras que incorporen puntos de recarga, incluyendo las nuevas promociones, aunque la inversión sea menor.

En relación a la bonificación de hasta el 20% de la inversión en el IAE para empresas que implanten sistemas de autogeneración de energía, Hurtado considera que se trata de una subvención encubierta que no podría financiarse mediante reducciones fiscales en la cuota del impuesto.

El portavoz socialista también ha cuestionado las rebajas en tasas de obras o actividades para los colegios profesionales, indicando que solo se justifican si aumentan los expedientes tramitados, y no como una reducción del coste, que sería lo apropiado.

Por último, Hurtado ha hecho referencia al informe de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para el proyecto de presupuestos 2026, señalando que este no cumpliría la regla de gasto. La variación del gasto computable prevista para 2026 es del 29,21%, superior a la tasa de referencia del 3,3%, debido en parte a las modificaciones en las ordenanzas fiscales. Según el portavoz, esto requeriría la elaboración de un plan económico financiero para corregir dicho incumplimiento.