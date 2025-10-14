Suscríbete a
ABC Premium

Urbanismo

Córdoba tiene algo más de 12.000 viviendas vacías en los diez distritos de la capital

Los barrios del Centro y Poniente Sur son los que tienen más pisos deshabitados y acumulan la mitad del total

El Ayuntamiento actualizará en 2026 los barrios limitados a pisos turísticos

Una vecina consulta el porterillo de una vivienda llena de pisos turísticos
Una vecina consulta el porterillo de una vivienda llena de pisos turísticos valerio merino
Javier Gómez

Javier Gómez

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Córdoba capital tiene algo más de 12.000 viviendas vacías en un parque residencial que cuenta con algo más de 153.000 pisos en toda la ciudad, según los últimos datos oficiales de los que dispone el Ayuntamiento de Córdoba sobre esta situación que ... han sido consultados por ABC.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app