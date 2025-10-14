Córdoba tiene algo más de 12.000 viviendas vacías en los diez distritos de la capital

Córdoba capital tiene algo más de 12.000 viviendas vacías en un parque residencial que cuenta con algo más de 153.000 pisos en toda la ciudad, según los últimos datos oficiales de los que dispone el Ayuntamiento de Córdoba sobre esta situación que ... han sido consultados por ABC.

En concreto, la capital cuenta con 12.181 viviendas vacías, según el análisis realizado por Viviendas Municipales de Córdoba (Vimcorsa), en términos absolutos. Esto significa que apenas un 8 por ciento de los pisos de la capital están deshabitados.

Curiosamente, el análisis de los datos compara la última fotografía fija de viviendas vacías en Córdoba capital con la posición que había hace una década. Los datos son quizás más sorprendentes. Diez años antes del último análisis, había un total de 17.240 viviendas vacías en Córdoba ciudad, lo que se traducía en una tarta del 12 por ciento del parque total.

Por distritos

Esto tiene una traducción directa con las viviendas turísticas. En contra de la opinión generalizada de que los pisos turísticos han colapsado el sistema, lo cierto es que en Córdoba capital hay unas cinco mil viviendas menos vacías que una década antes. Son cuatro puntos menos respecto al total y una reducción de que una de cada tres casas, según la última foto, tienen propietario o inquilino que hace diez años no tenían.

Este fenómeno de las casas vacías afecta principalmente al distrito Centro y a Poniente Sur de Córdoba capital. En concreto, el distrito Centro es la zona con más pisos vacíos, con un 3.344. Le sigue muy de cerca Poniente Sur, donde hay localizadas 2.794 viviendas vacías. Entre los dos distritos superan los seis mil pisos vacíos, es decir, la mitad de las que hay en la capital.