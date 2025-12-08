Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
La Macarena vuelve al culto en la basílica tras la restauración: hay hasta 3 horas de cola para ver a la Virgen

empresa

El presidente de los joyeros anuncia que ya está redactado el proyecto de la IGP para la joyería de Córdoba

El sector joyero local vislumbra un futuro prometedor con la distinción de calidad que aportará la Indicación Geográfica Protegida

Milagrosa Gómez, homenajeada por los joyeros de Córdoba: «Somos una industria estratégica»

La joyería de Córdoba entrega sus reconocimientos, en imágenes

El presidente Isidoro García-Escribano en la última reunión de la asociación de joyeros San Eloy
El presidente Isidoro García-Escribano en la última reunión de la asociación de joyeros San Eloy valerio merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Asociación Provincial de Joyeros, Plateros y Relojeros de Córdoba San Eloy, Isidoro García-Escribano, ha destacado que el objetivo que se marcó hace un año, cuando se puso al frente de la asociación, en cuanto a que la joya cordobesa ... tenga una Indicación Geográfica Protegida (IGP), podrá ser una realidad en breve, «quizás antes de acabe el año», pues, según ha subrayado, «ya tenemos el proyecto redactado y preparado y a punto de presentarse».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app