Córdoba brilla en la Feria de Vicenza Oro con 24 empresas joyeras

La Diputación de Córdoba apoya la participación de un total de 24 empresas del sector joyero en la feria Vicenza Oro, una de las más importantes a nivel internacional especializada en joyería. El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo, Félix Romero, ha manifestado su «satisfacción por la destacada representación que va a tener nuestra provincia en uno de los centros más importantes para la promoción y la distribución de la artesanía en joyería».

Romero ha destacado que «esta feria es una de las más importantes a nivel internacional en este sector y la más relevante a nivel europeo, por lo que consideramos que es un magnífico escaparate para que las empresas de Córdoba tengan la presencia que se merecen y mostrar el alto nivel de las creaciones de un sector que es una verdadera seña de identidad de nuestra provincia».

«La Diputación de Córdoba apuesta con esta ayuda por impulsar un sector estratégico de la provincia, que cuenta con algunas de las empresas más importantes del sector de la joyería a nivel nacional», ha indicado Romero.

El también presidente de Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha recordado que Vicenza Oro es «un evento comercial donde los principales manufactureros a nivel internacional presentan sus nuevos productos, dan a conocer los anticipos de sus colecciones o aprovechan para lanzar las tendencias anuales en joyería, lo que va a permitir a la delegación de empresarios cordobeses posicionarse en un mercado muy exigente».

Piedras preciosas o productos de packaging

Romero ha recordado que esta feria «supone un gran marco para la presentación de distintos productos que van desde piedras preciosas a piedras semipreciosas, a creaciones de alta joyería o productos de moda y tendencia, pasando por las soluciones de diseño más innovadoras para packaging y visual merchandising, además de para dar a conocer la maquinaria más avanzada para el sector».

La feria es organizada por Italian Exhibition Group, empresa que surge en 2016 por la fusión de Fiera di Vicenza (tradicional organizador de la feria) y Rimini Fiera. Un evento que se sitúa al nivel de otros encuentros comerciales destacados en el plano internacional como las ferias de Las Vegas, para el mercado americano; y la de Singapur, para el mercado asiático. En la edición de 2025 participan 1.200 expositores procedentes de 30 países y en la que se espera la llegada de más de 43.000 visitantes procedentes de 143 países del mundo