El presidente de la Diputación de Córdoba es uno de los que menos cobra de España

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, es uno de los que percibe un salario más bajo en comparación con el resto de cargos homólogos de España. Así se desprende de los últimos listados publicados con las retribuciones de ... cargos electos y retribuciones medias de empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas del Ministerio de la Función Pública con datos de 2024.

Con un régimen de dedicación exclusiva, su retribución anual es de 69.446,79 euros, una cantidad notablemente inferior a la de otros responsables de instituciones provinciales.

En este sentido, los datos comparativos revelan grandes disparidades salariales entre las distintas instituciones. A la cabeza de este ranking se encuentran los presidentes de las Diputaciones Forales de Bizkaia, Álava y Barcelona, quienes superan los 100.000 euros anuales en retribuciones. La presidenta de la Diputación Foral de Bizkaia lidera la lista con 122.650,78 euros, seguida por la presidenta de la Diputación Provincial de Barcelona, con 114.017,12 euros, y el presidente de la Diputación Foral de Álava, con 113.515,79 euros.

Por contra, acompañan a Fuentes en la cola su homólogo en la Diputación Provincial de Soria (54.653,88 €); Zamora (65.794,90 €) y Teruel (67.798,05 €).

En Andalucía, los alcaldes de Málaga, Sevilla y Granada cobran más de 70.000 euros anuales

En el resto de Andalucía, los presidentes de Málaga (95.500,63 €), Sevilla (95.684,88 €) y Granada (73.277,96 €) perciben salarios más altos, lo que pone de relieve una diferencia que se extiende no solo entre provincias, sino también entre comunidades autónomas.

Estas retribuciones incluyen tanto los salarios básicos como las percepciones adicionales por las asistencias a reuniones de la corporación. La comparativa se realiza considerando los 48 cargos electos de los que a la fecha se han recibido datos.

En cuanto a las retribuciones de los alcaldes, la del regidor cordobés, José María Bellido, es, igualmente, una de las más bajas dentro del grupo de las capitales de provincia de España (de las 52 han aportado datos 44), con una retribución de 59.382,66 euros anuales, siendo uno de los alcaldes de ciudades de tamaño medio con menor salario.

Retribuciones de los alcaldes de las capitales de provincia Madrid – 110.688,12 €

Barcelona – 104.000,00 €

Bilbao – 105.557,28 €

Valencia – 94.291,12 €

Vitoria-Gasteiz – 96.016,48 €

Donostia/San Sebastián – 96.965,68 €

Sevilla – 95.684,88 €

Málaga – 95.500,63 €

Burgos – 94.555,36 €

Zaragoza – 88.929,26 €

Alicante – 84.169,97 €

Castelló de la Plana – 77.721,84 €

Almería – 91.101,61 €

Cádiz – 70.798,47 €

Granada – 73.277,96 €

Córdoba – 59.382,66 €

Huesca – 51.346,06 €

Palma – 65.725,64 €

Jaén – 74.574,70 €

Toledo – 72.195,60 €

Badajoz – 76.474,74 €

Pamplona/Iruña – 74.118,24 €

Logroño – 68.530,00 €

Lleida – 76.417,00 €

Cáceres – 65.666,38 €

Santa Cruz de Tenerife – 71.201,07 €

Las Palmas de Gran Canaria – 72.828,00 €

Soria – 63.876,14 €

Valladolid – 14.076,00 € (Sin dedicación)

Pontevedra – 44.920,06 €

A Coruña – 77.531,72 €

Lugo – 75.773,74 €

Tarragona – 2.184,12 € (Sin dedicación)

Segovia – 67.162,00 €

Zamora – 39.628,49 €

Salamanca – 80.582,00 €

Palencia – 54.838,81 €

León – 63.360,22 €

Ciudad Real – 58.875,40 €

Ávila – 77.163,21 €

Gijón (Asturias) – 30.000,00 € (Sin dedicación)

Teruel – 15.930,25 € (Sin dedicación)

Santander – 72.808,65 €

Entre las principales capitales, las retribuciones de los alcaldes varían notablemente, con cifras que superan ampliamente la de Bellido. Por ejemplo, los alcaldes de grandes ciudades como Madrid (110.688,12 euros), Barcelona (104.000 euros) y Bilbao (105.557,28 euros) perciben salarios significativamente más altos. Sin embargo, Córdoba apenas está por encima de otras capitales como Zamora (39.628,49 euros) y Soria (63.876,14 euros).

En Andalucía, los salarios de los alcaldes también presentan una amplia disparidad. Mientras que el alcalde de Málaga cobra 95.500,63 euros y el de Sevilla alcanza los 95.684,88 euros, Córdoba se mantiene en una cifra mucho más moderada. Ciudades como Cádiz, con un salario de 70.798,47 euros, o Granada, con 73.277,96 euros, tienen también retribuciones superiores a las del alcalde popular.