Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Prisión sin fianza para la madre del niño asesinado en Almería y su pareja

El presidente de la Diputación de Córdoba es uno de los que menos cobra de España

El alcalde de la capital, José María Bellido, también percibe una retribución más baja en comparación con los regidores del resto de capitales de provincia

¿Cuánto cobrarán el alcalde de Córdoba y el resto de los concejales del Ayuntamiento en 2026?

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes V.M.
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, es uno de los que percibe un salario más bajo en comparación con el resto de cargos homólogos de España. Así se desprende de los últimos listados publicados con las retribuciones de ... cargos electos y retribuciones medias de empleados públicos de las Entidades Locales y Comunidades Autónomas del Ministerio de la Función Pública con datos de 2024.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app