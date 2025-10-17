¿Cuánto cobrarán el alcalde de Córdoba y el resto de los concejales del Ayuntamiento en 2026?

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Córdoba ha aprobado el Presupuesto Municipal de 2026 con unas cifras históricas que rozan los 600 millones de euros en ingresos, de los casi 450 millones corresponden exclusivamente sin sus empresas ni organismos autónomos. Pero, ¿cuánto ... cobrará el alcalde, los tenientes-alcaldes, portavoces, delegados y concejales sin delegación en el próximo ejercicio?

Noticia Relacionada El Ayuntamiento aprueba este viernes el anteproyecto de presupuestos para 2026 Baltasar López El Consistorio ya avanzó una importante subida del dinero que pedirá a la banca para inversiones: serán 22 millones, un 47% más que en 2025

La respuesta la establece también cada año el documento de las cuentas anuales el ejercicio. En este caso, la primera conclusión a la que se llega tras cotejar el presupuesto de 2026 es que el alcalde y todos sus concejales seguirán cobrando lo mismo que en este año 2025. No hay subida de sus retribuciones.

Corporación Municipal de Córdoba Retribuciones 1 Cargo/Cantidad en 2026 (en euros) 2 Alcalde 71.317,92 euros 3 Teniente Alcalde 64.613,75 euros 4 Portavoz 60.957,08 euros 5 Concejal/a Delegado/a 59.737,90 euros 6 Concejal/a sin Delegación 52.423,13 euros

El desglose del personal de la Corporación Municipal de Córdoba refleja que el alcalde de la ciudad, en este caso, José María Bellido, percibirá en 2026 un fijo anual de 71.317 euros. Es la misma cantidad que venía percibiendo este año 2025.

Los tenientes-alcaldes, es decir, los concejales que cuentan con responsabilidad en el Gobierno municipal (Junta de Gobierno Local) cobrarán unos siete mil euros menos que el alcalde, para quedarse en 64.613 euros.

Los portavoces de los grupos municipal percibirán en el próximo ejercicio algo más de 60.000 euros. En este caso, el Ayuntamiento de Córdoba cuenta con sólo cuatro portavoces, que representan a los partidos PP, PSOE, Hacemos y Vox.

Además, los concejales que tienen a su cargo una delegación pero no forman parte del equipo de gobierno tiene una asignación fija anual para 2026 de 59.737 euros. Los concejales rasos, sin otras competencias, se embolsarán 52.423 euros.

Dietas por plenos

A estas cantidades fijas, los 29 concejales del Ayuntamiento de Córdoba también le añaden otras retribuciones por su actividad. De hecho, entre estos otros ingresos variables se encuentra la partida que ingresan por asistencia a cada sesión ordinaria del Pleno, que son 815,13 euros.

Esa cifra se queda en la mitad cuando se trata de un Pleno extraordinario (generalmente, con menos puntos del orden del día y más escuetos en términos de tiempo). En este caso, los ediles del Ayuntamiento de Córdoba perciben 407,57 euros.

A esto hay que añadir las asignaciones que se abonan a los Grupos Políticos Municipales. En este caso, los partidos-grupos se embolsan como cantidad fija mensual por Grupo Político Municipal 103,50 euros, mientras que la cantidad variable por cada Concejal de Grupo al mes es de 842,01, según reflejan los Presupuestos Municipales de Córdoba para 2026.