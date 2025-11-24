Un pontanés, entre los fugitivos más buscados por agresiones sexuales a menores

La Policía Nacional ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía para lograr la detención de los diez fugitivos más buscados en España, entre los que destaca Juan Herrera Guerrero, natural de Puente Genil (Córdoba) y considerado altamente peligroso. El pontanés, de 53 años, está ... reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores, mide 1,73 metros, es de complexión atlética, tiene el cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y podría utilizar gafas graduadas.

La Policía recuerda que la colaboración ciudadana puede resultar determinante para la localización tanto de este fugitivo cordobés como del resto de prófugos incluidos en la lista. Para ello ha habilitado el correo electrónico losmasbuscados@policia.es , al que cualquier ciudadano puede enviar de forma totalmente confidencial cualquier información que pueda contribuir a su arresto.

Los 10 fugitivos más buscados Juan Herrera Guerrero (Puente Genil, Córdoba). Reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores. 1,73 m, complexión atlética, cabello castaño, piel blanca, ojos marrones. Puede usar gafas graduadas. Considerado altamente peligroso.

Daniel Vázquez Patiño (A Coruña, 46 años). Abusos y agresiones sexuales a una menor de 10 años. Peligroso.

Jesús Manuel Heredia Heredia 'El Pantoja' (Algeciras, 40 años). Narcotráfico y quebrantamiento de condena. Líder del clan de los Pantoja.

Juan Miguel García Santos (Vilanova de Arousa, 51 años). Tráfico de drogas. Cérebro de un entramado gallego de envío de cocaína.

Manuel Rodríguez López (Barcelona, 63 años). Múltiples robos violentos, tenencia ilícita de armas y lesiones. Muy peligroso.

Martiño Ramos Soto (Ourense, 50 años). Condenado por abusos sexuales mediante prácticas sádicas a una alumna menor.

José María Pavón Pereira (Huelva, 52 años). Condenado por el asesinato de dos personas en Granada. Altamente peligroso.

Ionut Ramon Raducan 'Florin' (Rumanía, 33 años). Trata de seres humanos con fines de explotación sexual y laboral.

Julio Herrera Nieto (Sancti-Spíritus, Salamanca, 56 años). Tráfico de drogas, armas y blanqueo. Vinculado a grupos criminales armados.

Sergio Jesús Mora Carrasco 'Yeyo' (Huelva, 48 años). Uno de los mayores traficantes de droga de Europa. Especializado en transporte marítimo de hachís. Muy peligroso.

Las imágenes difundidas de los fugitivos proceden de fotogramas reales. Además, se han incorporado recreaciones generadas mediante inteligencia artificial que muestran posibles cambios de apariencia realizados por los prófugos para evitar ser reconocidos.

460 detenidos en 2024

Durante el año 2024, la Sección de Localización de Fugitivos, junto con el resto de equipos de la red nacional, ha participado en la detención de 460 personas buscadas por distintas reclamaciones, tanto nacionales como internacionales.

La Policía subraya que estos delincuentes pueden encontrarse en cualquier punto del país. En caso de que existan indicios de que alguno de ellos se encuentre fuera de España, la Sección de Localización de Fugitivos cuenta con herramientas de cooperación internacional imprescindibles, como la Red Europea de Equipos de Búsqueda Activa de Fugitivos (Enfast), operativa las 24 horas del día para actuar de forma inmediata en territorio europeo.