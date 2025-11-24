Suscríbete a
Un pontanés, entre los fugitivos más buscados por agresiones sexuales a menores

Se trata de Juan Herrera, de 53 años, considerado por la Policía Nacional como «altamente peligroso»

Un juzgado investiga a un jefe de servicio de la prisión de Córdoba por cohecho en una visita de narcos

Cartel con los 10 fugitivos más buscados por la Policía Nacional
La Policía Nacional ha lanzado un llamamiento urgente a la ciudadanía para lograr la detención de los diez fugitivos más buscados en España, entre los que destaca Juan Herrera Guerrero, natural de Puente Genil (Córdoba) y considerado altamente peligroso. El pontanés, de 53 años, está ... reclamado por abusos y agresiones sexuales a menores, mide 1,73 metros, es de complexión atlética, tiene el cabello castaño, piel blanca, ojos marrones y podría utilizar gafas graduadas.

