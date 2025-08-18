Manolo García presentará su décimo disco el 8 de noviembre en Pozoblanco

Tras el éxito de su gira 2024, en la que agotó entradas en los recintos más emblemáticos de España, Manolo García regresa a los escenarios con 'Drapaires Poligoneros', su nuevo trabajo discográfico. El álbum, compuesto por 15 canciones, verá la luz el 31 de octubre de 2025, y Pozoblanco tendrá el privilegio de ser una de las primeras ciudades en acogerlo.

El Teatro El Silo será el escenario de esta cita el próximo 8 de noviembre, en lo que supone la segunda escala de una gira que recorrerá 15 teatros españoles. El concierto será un viaje por sus tres décadas de carrera, combinando los nuevos temas con versiones renovadas de Arena en los bolsillos, su debut en solitario, que superó el millón de copias y le valió cinco premios, y sus éxitos más icónicos.

El alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello, destacó que «tener a Manolo García de nuevo aquí es un orgullo. No solo por su talento, sino porque confirma que Pozoblanco es un referente cultural. Manolo siempre nos ha transmitido que se ha sentido muy a gusto en nuestra ciudad, y cuando un artista de su nivel repite, es que algo estamos haciendo bien».

Por su parte, la concejala de Cultura, Marisa Sánchez, señaló que «Sabíamos que su última actuación aquí en 2023 había sido especial para él, y por eso trabajamos codo con codo para que volviera. Pozoblanco tiene un público que vibra con la buena música, y Manolo lo sabe«.

En la presentación también estuvo presente el gerente de la empresa promotora Doble A, Jorge Lozano, quien subrayó que Pozoblanco cuenta con dos bazas, las infraestructuras y el apoyo institucional, ambas claves para la celebración de este tipo de eventos.