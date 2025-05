Los Patios de Córdoba ultiman los detalles de un concurso con novedades, regresos y ausencias

La ciudad disfruta de las Cruces de Mayo, pero ya está en el horizonte la siguiente cita festiva, la más singular y reconocible de la ciudad: los Patios. El Ayuntamiento la ha presentado este viernes en un recinto que vuelve a participar tras casi una década sin hacerlo: el de Guzmanas, 4, entre la calle Montero y San Lorenzo.

Los propietarios ya tienen todo listo, con las plantas de temporada y las permanentes cuidadas para que reciban la admiración de quienes estos días tienen que franquear los umbrales para disfrutar de la arquitectura, los colores y todas las sensaciones que deja un patio.

Noticia Relacionada El optimismo floral brota en los Patios de Córdoba a dos semanas de abrirse Alfredo Martín-Gorriz La combinación de lluvias y temperatura fresca hace que gran parte de la floración sea coincidente con las fechas del concurso, que echa a andar el 5 de mayo

La edición de 2025 llega con 52 patios a concurso. El Ayuntamiento habló de tres nuevos: Guzmanas, 4; Jesús del Calvario, 16; Custodio, 5, y Montero, 27, pero lo cierto es que también se caen de la lista algunos clásicos. No está el innovador de la calle Chaparro y desaparece de la lista la calle Parras.

Hasta 2023, había tres patios con fuerte personalidad; el año pasado quedaba uno y en esta ocasión también ha desaparecido del concurso. La ruta Santa Marina-San Agustín, que este año recibe también el nombre de Ruta Carbonell por el patrocinio de la firma, queda en 6: Marroquíes, Tafures, dos en Zarco, Ocaña y Santa Marta.

Habrá una ruta menos, puesto que desaparece la que se llamaba Regina-Realejo. Sus patios se integran en la ruta de San Lorenzo, que pasa a ser la que tiene más recintos, con 14. No estará abierto en este 2025 tampoco el de la plaza de las Tazas, uno de los mayores, con su inconfundible bambú.

Se mantienen la de San Pedro y Santiago, la de Judería-San Francisco y la de San Basilio, que tiene que ser una de las más concurridas por la concentración y belleza de muchos de sus recintos.

Conventuales

Como explicó el concejal de Fiestas Populares, Julián Urbano, la fiesta se prolongará entre el lunes 5 y el domingo 18 de mayo. Habrá 20 de arquitectura antigua, otros 20 en arquitectura moderna y siete como patios singulares, además de cinco patios conventuales.

Se suman los del Colegio de la Piedad, Santa Cruz y las carmelitas de Santa Ana, y como recordó Julián Urbano, recuperan una categoría que estuvo presente en el certamen desde sus inicios, cuando había patios señoriales, populares y conventuales. Hay otros once fuera de concurso.

El Ayuntamiento de Córdoba sube este año los accésits por participar en el concurso, con una media de 600 euros, dijo. En cada categoría habrá ocho premios, a razón de 3.000, 2.500, 2.000 para los tres primeros. Los cuartos, quintos y sextos tendrían 1.500, mientras que para el séptimo y octavo serán de 1.000. La mención de honor ascenderá a 4.000.

En esta ocasión, precisó, 35 de los patios visitables serán completamente accesibles para las personas con movilidad reducida y habrá muchas actividades complementarias. Entre ellos, el Patio Lego, en el Palacio de Orive, que incluirá 120.000 piezas para recrear los recintos con este juego de piezas.

El alcalde, José María Bellido, se felicitó por la presencia de Carbonell, que liga a «una marca cordobesa y mundial con una fiesta que es también cordobesa y mundial». «Combina una recuperación de tradiciones, con patios recuperados y con la incorporación de novedades», insistió.

Para el alcalde, lo más importante es que se conserva la esencia y la identidad, que es lo que permitió la declaración como Patrimonio Mundial. En ello es importante fomentar el «legado generacional», personificado en Guzmanas, 4 con los jóvenes que han decidido volver a formar parte del concurso.

El alcalde no juzga el éxito de los Patios por el número de visitas, sino por la calidad y por la organización

Bellido aseguró que en algún momento de la fiesta se incorporarán las cámaras que están controlando los aforos en las Cruces de Mayo. No podrán estar operativas en los primeros días, porque tienen que desmontarse de sus lugares actuales, pedir permisos y trasladarse, pero se intentará que estén operativas el primer fin de semana.

Se utilizarán sobre todo en la zona del Alcázar Viejo, que es donde se concentran más aglomeraciones, y sí que podrían tener más uso en la edición de 2026. Lo que sí que no preocupa al alcalde es el número de visitantes. En la primera semana no habrá grandes cifras por coincidir co la Feria de Sevilla.

«No se trata de la cantidad, sino de la calidad y de organizarnos bien. No sé si queremos más gente o no, pero no vamos a medir el éxito por el número de visitantes, porque ya tenemos muchos», manifestó Bellido.