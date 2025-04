Operación Park Bench: el Córdoba CF encuentra un 'banco en el parque'

El Córdoba CF ha encontrado su particular 'banco' estratégico en la carrera por seguir haciéndose grande. Park Bench (banco de parque, en su traducción literal del inglés) es la empresa tecnológica, especializada en la analítica de datos y software vinculado al deporte, que ha entrado como accionista en Unión Futbolística Cordobesa SAD (UFC), la dueña hoy de la entidad cordobesista.

Una sorpresa con la que se tomaron el aperitivo los cordobesistas este sábado, después de que semanas antes el CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, hubiera anunciado una ampliación de capital (estaba en torno a los 1,7 millones) que había suscrito en su integridad Infinity (y que iba a repetir, teóricamente en enero).

UFC es la sociedad tenedora del club desde finales de 2019. Hasta estos días, el cien por cien de su capital social es de Infinity Sports Venture WL, fondo bareiní con el sello de su Casa Real. Cogió al equipo en Segunda Federación y lo ha subido en este tiempo al fútbol profesional (Segunda) tras haber invertido unos 25 millones de euros (deudas, plantillas, estructura...).

El club ha demostrado su enorme potencial, lo que hace que resulte atractivo para inversores con foco en el mundo deportivo

La teleco estadounidense, que aterriza en España de la mano del Córdoba CF, llega con una posición minoritaria (no ha trascendido aún el porcentaje exacto) y el objetivo de ser un 'partner' estratégico precisamente en el desarrollo tecnológico y de Big Data del club, pero sin renunciar a los objetivos que Infinity se ha marcado en cuanto a profesionalización de la estructura, dotaciones (estadio y Ciudad Deportiva), cantera o valor de la marca Córdoba CF. Sobre el fútbol base, el acuerdo trasluce una academia de talento que espera captarlo no sólo de Córdoba si no de muchos confines.

Mirando al Castellón

El Castellón, otro de los equipos que junto al Córdoba CF subió este año a la Liga Hypermotion, también captó el interés de un empresario griego-canadiense, Bob Voulgaris, un experto matemático que emplea la Inteligencia Artificial como método gestor. Lo ha hecho en la NBA (Dallas Mavericks) y ahora en el equipo valenciano (busca los fichajes por la IA, por ejemplo).

Una de las primeras preguntas que ha surgido en la mente de la afición cordobesista (más de 16.000 abonados esta temporada) es, precisamente, por qué el Córdoba CF y no otro equipo de Segunda o incluso de Primera en esta primera incursión de Park Bench en España. La propiedad blanquiverde recorre casi todo el globo terráqueo: desde el Golfo Pérsico hasta la Costa Oeste americana. No se le puede negar carácter universal.

Monterrubio y el alcalde de Córdoba en la firma de la cesión del estadio ABC

Un portavoz autorizado de la firma estadounidense aclara las razones de esta alianza a ABC: «Desde la entrada del grupo Infinity hace cinco años, el Córdoba CF ha experimentado un notable crecimiento que ha llevado al equipo de regreso al fútbol profesional».

«El club ha demostrado su enorme potencial, lo que hace que resulte atractivo para inversores con foco en el mundo deportivo. Una vez alcanzado el primer objetivo del fútbol profesional, se buscaba un partner que aportará otras herramientas al club y experiencia en fútbol para impulsarlo a mayores cotas».

Una vez alcanzado el primer objetivo del fútbol profesional, se buscaba un partner que aportará otras herramientas al club y experiencia en fútbol para impulsarlo a mayores cotas

Esto es, Park Bench tenía interés en entrar en el capital de un club y las partes se encontraron (hay quien dice que los primeros llamaron a la puerta y en los últimos meses se ha cerrado la compra de acciones). La versión oficial prosigue: «El entendimiento y objetivos con Park Bench rápidamente se alinearon».

En el consejo, pero sin mandar

Park Bench no viene a mandar y gestionar directamente. De eso se van a seguir encargando Monterrubio con la mirada cercana del consejero jordano Nasser Jamil Alown Alssharif Faisal, la cara más conocida de Infinity en Córdoba.

Ahora bien, la teleco californiana incorporará al consejo de administración «personas de su organización con experiencia en gestión y conocimientos técnicos en el ámbito de la innovación y la tecnología aplicadas al mundo del fútbol», aclaran las fuentes consultadas sin precisar el número.

En estos momentos, el consejo está en manos de Jehad Abdulla Alzain Abdulla (presidente), Mohamed Hasan All Alnusuf (vicepresidnete) Nasser Jamil Alown Alssharif Faisal (consejero) y Ricardo Oliveras como secretario del mismo.

Campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva Valerio merino

Otra de las incógnitas que ha dejado este movimiento mercantil al que desde las oficinas del Arcángel se le quiere restar trascendencia es, justamente, la significación del mismo respecto al interés de Baréin sobre el club. ¿Saca músculo, busca compañeros estratégicos de viaje o incluso pretende una palanca novedosa en el mundo del fútbol español?

Sólo el tiempo dará respuesta exacta pero las fuentes consultadas por ABC señalan que se trata de un acuerdo estratégico con un sector en boga en estos momentos en todas las ligas grandes (cada equipo cuenta con herramientas de análitica de datos cada vez más útiles y ambiciosas para todos sus parámetros).

En la nota difundida este sábado para comunicar la compra de acciones se repetía el interés de Park Bench en continuar la hoja de ruta para profesionalizar un club con muchas lagunas todavía y que, eso sí, acaba de lograr regularizar el uso que hace de su principal activo: El Arcángel.

Largo plazo

Esa hoja de ruta significa hacer más competitiva la plantilla (la compra de acciones no influye en un límite salarial que sigue siendo de 6,1 millones y de los más bajos de la categoría), conseguir sacar ingresos del estadio -la eterna pelea diaria del 1:1- y en un futuro terminarlo y potenciarlo (una opción guardada en un cajón por ahora hasta que no lleguen ingresos suficientes para una empresa costosa y con largos trámites urbanísticos).

Pero también, buscar, denodadamente, una Ciudad Deportiva para esa 'Academia de talentos' y el primer equipo; y, por supuesto, aumentar los beneficios y la sostenibilidad, sin la que habrá una apuesta firme.

Park Bench dice que su llegada es para un «largo plazo», no se sabe qué ocurriría en caso de que el Córdoba CF, por ejemplo, descendiera esta temporada al a Primera Federación; pero, de momento, no parece un regate corto, sino un pase de larga distancia. Infinity sí ha dejado claro muchas veces que una vez en el fútbol profesional, el club tiene que ser autosuficiente y, obviamente, querrá recuperar el dinero invertido hasta ahora. Sólo el tiempo y la pelota dirán.