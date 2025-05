El obispo electo de Córdoba, Jesús Fernández, resalta «la hondura teológica y espiritual» del Papa León XIV

El administrador apostólico de la Diócesis de Córdoba, Demetrio Fernández, ha señalado este jueves, y tras el anuncio del nombramiento del Papa León XIV, que siente plenos comunión, respeto y obediencia con el nuevo Pontífice: «Él es el nuevo sucesor de Pedro. Y en la fe, acojo esta elección que los cardenales han hecho; estoy muy contento de que los cardenales hayan elegido tan pronto», ha dicho el administrador apostólico de la Diócesis de Córdoba, que ha observado muy de cerca cómo «los cardenales han tardado 24 horas en ponerse de acuerdo, precisamente porque todos han buscado el bien de la Iglesia y han elegido rápidamente porque se han puesto de acuerdo. A mí me parece que este es un signo muy importante de unidad de servicio al mundo».

La palabra paz ha sido la más repetida del Papa León XIV en su saludo a la Iglesia Universal, una expresión que monseñor Fernández agradece especialmente «en un mundo muy agitado por frentes de guerra en distintos lugares», su primer mensaje ha sido muy consolador para toda la humanidad herida, ha reconocido.

Monseñor Demetrio Fernández valora la ascendencia española del nuevo Papa y su dominio del idioma español como se ha podido apreciar en sus primeras palabras dirigiéndose a la Iglesia y especialmente a la Diócesis de Chiclayo del Perú, además su edad coincide con la del obispo electo de Córdoba, monseñor Jesús Fernández.

En la tarde de su designación como Papa, don Demetrio ha rememorado que tuvo ocasión de ser recibido por él en su despacho de la Congregación de Obispos el 28 de mayo de 2024, cuando «pude hablarle con confianza del final de mi servicio a la Diócesis de Córdoba y de la sucesión en esta diócesis querida».

Papel el relevo de monseñor Fernández

Tras su escucha atenta, trasladó al Papa Francisco lo tratado, «me escuchó muy atentamente y tomó nota del contenido de nuestra conversación que luego él trataría con el Santo Padre, el Papa Francisco», recuerda. En sus primeras palabras ha hecho alusión al Papa Francisco, ya que ha sido uno de sus colaboradores más cercanos y, por tanto, «habrá una continuidad también dentro de su estilo y su manera que lo iremos viendo en los próximos días, semanas, años».

De su lado, monseñor Jesús Fernández González, obispo electo de Córdoba, ha indicado que «me atrevo a asegurar que estamos ante un Papa con hondura teológica y espiritual, de matriz agustiniana».

«Lo reconoció en su intervención al citar al Santo de Hipona: 'Con vosotros soy cristiano, para vosotros, soy obispo'. No me ofrece dudas tampoco su compromiso a favor de los pobres y excluidos, de los enfermos, de los que no conocen a Dios. Al igual que el Papa Francisco, tiene claro que la fe ha de ser, no sólo un camino para la salvación individual, sino también una herramienta para mejorar el mundo a través del compromiso por la justicia, la igualdad, la libertad, la dignidad de la persona y la vida», ha señalado Fernández.

La alegría de las agustinas de Cabra

El nuevo Papa ha supuesto una «alegría inmensa» para las agustinas recoletas de Cabra, quienes han dado muestra de la sorpresa que se han llevado al conocer el nombre del nuevo Pontífice.

«Nos ha gustado mucho, nos ha dado muy buena impresión, incluso nos ha recordado a San Juan Pablo II», han expresado las religiosas añadiendo que les ha llamado mucho la atención la emoción que ha tenido que contener el Papa León XIV en el balcón del Vaticano.

La Hermana Matilde, que ha sido misionera precisamente en la parte del Este de Estados Unidos y en África, ha subrayado que en él «veremos el espíritu agustiniano y su labor misionera, lo que enriquecerá muchísimo a todos». «Estamos rebosantes de alegría, nos ha dado una buenísima impresión y todas las hermanas agustinas estamos felices de tener un Papa que ha pertenecido a nuestra orden», ha asegurado.