Como si fueran nuevos: se venden más de 40 pisos okupados en Córdoba

El mercado inmobiliario de Córdoba vive, desde hace unos años, la irrupción de la venta de viviendas que se encuentran ocupadas ilegalmente. Según los anuncios publicados en el portal Idealista, son más de 40 los inmuebles sin posesión que se están anunciando, que van desde pisos en el Casco Histórico hasta chalets en urbanizaciones de la periferia de la ciudad.

Entre estas propiedades se encuentran pisos de 2 o 3 habitaciones en el Casco Histórico, en la zona del Sector Sur, la barriada del Guadalquivir o la Fuensanta; algunos en edificios con ascensor y otros en plantas bajas sin acceso directo. También se ofrecen chalets y casas independientes en urbanizaciones como El Higuerón, con superficies que superan los 350 metros cuadrados y hasta 4 habitaciones, muchas de ellas con trastero o garaje incluido.

Seis pisos en venta ocupados en Córdoba Piso en Plaza de San Rafael (Casco Histórico) : 111 m², 3 habitaciones, planta 2ª exterior con ascensor, ocupado ilegalmente. Precio: 124.500 €.

Piso en Calle Arcos de la Frontera (Fátima-Campiñuela) : 69 m², 2 habitaciones, planta 3ª exterior sin ascensor. En el anuncio se advierte: «Inmueble ocupado, no se puede visitar. Propio para inversores o vecinos que conozcan el inmueble». Precio: 134.000 €.

Casa en urbanización La Barquera (El Higuerón) : 355 m², 3 habitaciones, 2 baños, segunda mano y en buen estado, con trastero, ocupada ilegalmente. Precio: 105.000 €.

Chalet en Camino Viejo de Almodóvar (El Higuerón) : 446 m², 4 habitaciones, 3 baños, ocupada ilegalmente. El anuncio precisa que se trata de un inmueble sin posesión ni acceso al interior y que las fotos pueden no reflejar el estado actual. Precio: 189.700 €.

Piso en Calle Moriscos (Casco Histórico) : 87 m², 2 habitaciones, bajo sin ascensor con garaje incluido, ocupado ilegalmente. Precio: 190.000 €.

Piso en plaza de Aguayos (Casco Histórico-Corredera-Ribera): 114 m², 4 habitaciones, planta 2ª sin ascensor, ocupado ilegalmente. Precio: 183.000 €.

Todos los anuncios señalan que los inmuebles están ocupados y que no es posible visitarlos, por lo que están dirigidos principalmente a inversores o a personas que ya conozcan la propiedad. Algunos portales, como el propio Idealista, advierten que las fotografías del interior y las características del activo pueden no reflejar el estado real de la vivienda, dado que no se tiene acceso al interior.

La comercialización de inmuebles ocupados puede ofrecer oportunidades para determinados compradores, aunque siempre con la necesidad de considerar los aspectos legales y los plazos para recuperar la posesión. Además, según las voces del sector, supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado.

