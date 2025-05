La nueva Feria de Córdoba y el modelo prometido en 2017: sin casetas de empresas, cierres totales y subalquiler prohibido

La coincidencia de opiniones entre un equipo de gobierno y la oposición no son habituales, pero tampoco extrañas del todo, especialmente en el ámbito municipal. Una de ellas fue en noviembre de 2017, cuando era alcaldesa la socialista Isabel Ambrosio en coalición con Izquierda Unida y el apoyo externo de Ganemos Córdoba.

En aquel momento se hizo público un dictamen de la Comisión de Feria, en la que trabajan todas las áreas y empresas municipales que tienen participación en la organización de la cita, además de cofradías, asociaciones vecinales, peñas y agrupaciones de casetas.

El documento llegó después de muchos meses de trabajo y tenía que definir la Feria del futuro para los siguientes 25 años, tanto en la infraestructura y organización del recinto como en la propia naturaleza de la fiesta.

Lo primero aludía a mejorar algunas calles, cambiar el alcantarillado, plantar más árboles e incluso sustituir el tradicional albero; lo segundo suponía admitir casetas de empresas, estudiar cierres totales y perseguir el subalquiler de forma efectiva.

Aquel dictamen se presentó en el Ayuntamiento y el entonces portavoz del grupo popular, José María Bellido, lo apoyó sin reservas. «Son mejoras acertadas, porque hay mucho trabajo, y de ahí sale un modelo que quiere incluir a todos, sin que nadie, ninguna caseta ni ningún modelo, se quede excluido», afirmó el entonces jefe de la oposición. «Ahora hay que esperar que no se quede en un cajón, sino que se lleve a efecto», manifestó el día después de que se conociera el contenido del dictamen.

Infraestructura

Han pasado casi ocho años de aquel documento de trabajo en los que cambió el Gobierno municipal, y Bellido asumió la Alcaldía, y hubo una pandemia que obligó a clausurar dos ediciones de la fiesta, y lo cierto es que aquel documento participado, que el PP ensalzó por la madurez de sus conclusiones, no se ha llevado demasiado a efecto. Sí en parte en las infraestructuras, pero nada en el modelo, que pretendía adecuar la realidad actual a las bases.

Para empezar, en esta propuesta no era necesario crear una asociación para tener una caseta en la Feria. Una empresa podría tener una, aunque pagando las tasas correspondientes como corresponde a su actividad económica. Como se dijo entonces, el modelo ya anterior, el de la Feria abierta y participativa, se había terminado y había que adaptarse.

Si se decidía abrir las casetas a otro tipo de titularidades reales, el siguiente paso era prohibir el subalquiler, ahora muy mayoritario en el Arenal. Lo cierto es que las bases no lo permiten, pero tampoco hay persecución. La propuesta del dictamen pasaba por perseguirlo de forma efectiva.

El Ayuntamiento no ha concretado cómo va a aplicar las medidas ni si piensa preparar una ordenanza

La lista además proponía estudiar los cierres totales de casetas, un tabú en la Feria de Córdoba, que siempre presumió de abierta. Ahora el Ayuntamiento sólo lo consiente durante algunas jornadas, para los socios que las mantienen, especialmente las tradicionales. No quería decir que siempre fueran posibles, pero sí que al menos no contaban con el 'no' de partida.

El presidente del Consejo Municipal del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, que presentó aquel dictamen, aseguró que en las últimas reuniones de la Comisión de Feria el Gobierno municipal no ha concretado cómo quiere poner en marcha estas medidas ni si realmente lo hará.

Sí se ejecutaron las infraestructuras más urgentes -aún quedan-, como las del saneamiento y el alcantarillado, muy reclamada por los responsables de las atracciones.