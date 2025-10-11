Suscríbete a
Una mujer se enfrenta a prisión en Córdoba acusada de quedarse un paso de Semana Santa en miniatura que le prestó una amiga

La defensa de la encartada alega que esta obra artesanal está valorada en 2.209,50 euros fue un regalo que le hizo

Estos son algunos pasos de Semana Santa en miniatura similares al sustraído en Córdoba
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

La Fiscalía ha solicitado una pena de un año y dos meses de prisión para M.J.E., vecina de Córdoba, acusada de un delito de apropiación indebida tras quedarse con una réplica en miniatura de un paso de Semana Santa que, ... según la acusación, le fue prestada por una amiga y nunca devolvió.

