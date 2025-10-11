Una mujer se enfrenta a prisión en Córdoba acusada de quedarse un paso de Semana Santa en miniatura que le prestó una amiga

La Fiscalía ha solicitado una pena de un año y dos meses de prisión para M.J.E., vecina de Córdoba, acusada de un delito de apropiación indebida tras quedarse con una réplica en miniatura de un paso de Semana Santa que, ... según la acusación, le fue prestada por una amiga y nunca devolvió.

Según el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso ABC, los hechos se remontan a finales de septiembre de 2020, cuando la acusada, guiada por ánimo de enriquecimiento ilícito, pidió prestado a su amiga M.C.E., también residente en la capital cordobesa, un pequeño paso de Semana Santa valorado pericialmente en 2.209,50 euros.

La calificación provisional del fiscal sostiene que «la acusada nunca tuvo intención de devolver la pieza, considerada una reproducción artesanal de gran valor sentimental y artístico«.

El conflicto se reavivó el 22 de marzo de 2024, cuando la propietaria, tras más de tres años sin recuperar el objeto, contactó con la acusada por teléfono y a través de mensajes de WhatsApp para pedirle la devolución. Sin embargo, M.J.E. se negó reiteradamente, alegando que «se trataba de un regalo».

Ante la negativa, la denunciante acudió a las dependencias de la Policía Nacional para presentar una denuncia formal. Hasta la fecha, el paso de Semana Santa en miniatura no ha sido restituido a su propietaria.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de apropiación indebida, y solicita, además de la pena de prisión, la indemnización a la víctima mediante la devolución del paso o, en su defecto, el abono de 2.209,50 euros.