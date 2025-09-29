vivienda
Moreno, ovacionado por mayores en Córdoba delante de María Jesús Montero: «Lo importante es que damos las llaves de vuestro piso, da igual quién lo paga»
El presidente de la Junta de Andalucía se lleva los aplausos en un acto junto a la vicepresidenta del Gobierno de España para entregar 113 alojamientos de alquiler asequible
Cómo conseguir la deducción de hasta 1.200 euros para los menores de 35 años que vivan de alquiler en Andalucía
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha sido ovacionado este lunes en Córdoba delante de la vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (PSOE), en el acto de la entrega de llaves de 113 alojamientos en régimen de alquiler asequible a personas mayores de 65 años.
Moreno ha señalado con vehemencia que «lo importante es que vamos a dar las llaves de vuestro piso, da igual lo que paga uno, lo que pone el otro y el de más allá», ha dicho a la vez que el salón de actos del recinto se rendía en aplausos al presidente andaluz, después de que Montero hubiera presumido de financiar la mitad de los mismos a cuenta de la inversión que ha realizado el Gobierno central, el regional y el Ayuntamiento de Córdoba para sacar adelante este proyecto. Son 10,5 millones: 5 del Moncloa, 1,8 de San Telmo y 3,7 de Capitulares.
El presidente de la Junta de Andalucía ha mandado otro recado a la también secretaria general del PSOE andaluz, una vez que ésta ya había acabado su intervención, cuando ha asegurado que «tenemos que pelearnos menos y trabajar más» por los ciudadanos. De nuevo, los adjudicatarios de los alojamientos se han rendido en aplausos a Moreno en presencia de Montero.
Por la financiación
Los que serán los dos candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones regionales previstas para junio del año que viene también han tenido un encontronazo al hilo de la financiación de las comunidades autónomas.
Montero ha apelado a su mantra de que «Andalucía ha tenido más recursos que nunca» bajo la presidencia de Pedro Sánchez en la Moncloa, aunque esta vez ha añadido que «los recursos siempre son insuficientes y estamos trabajando por una nueva financiación autonómica».
A esto, Juanma Moreno ha replicado que «los andaluces nos merecemos ese dinero y un poquito más», momento en el que le ha recordado a la vicepresidenta que «son los 2.500 millones de euros» de infrafinanciación que «cada año» sufre Andalucía con el reparto actual.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete