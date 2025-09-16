Sorteos
El Millón va para Córdoba: el boleto agraciado se sella en Ciudad Jardín
El sorteo de Euromillones de este martes ha dejado un millón de euros en el despacho receptor de la calle Alcalde Sanz Noguer
La Lotería Nacional deja un primer premio de 300.000 euros al número en Villaviciosa de Córdoba
El sorteo de Euromillones de este martes 16 de septiembre ha dejado un gran regalo en Ciudad Jardín. En concreto el boleto acertante de El Millón (de euros) ha sido validado en el despacho receptor número 28.190 de Córdoba situado en la calle Alcalde Sanz Noguer número 13. Un clásico de numerosos premios de quinielas de fútbol.
Este millón de euros supondrá un gran impacto en un barrio como Ciudad Jardín, donde ya en estas primeros momentos que han seguido al sorteo se han desatado todo tipo de rumores.
El sorteo ha tenido como números resultantes los siguientes: 35, 9, 13, 1, 40. Las estrellas han correspondido al 6 y 5. De primera categoría no hay acertantes por lo que se guarda el bote, y de segunda ctegoría (cinco aciertos más una estrella), hay dos.
En España, según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado, existe un boleto acertantede la tercera categoría (cinco aciertos) que ha sido validado en Cerceda (La Coruña). La recaudación total ha ascendido a 40,6 millones de euros. Uno se queda en Córdoba.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete