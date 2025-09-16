El Millón va para Córdoba: el boleto agraciado se sella en Ciudad Jardín

El despacho receptor de Ciudad Jardín donde se ha validado El Millón

El sorteo de Euromillones de este martes 16 de septiembre ha dejado un gran regalo en Ciudad Jardín. En concreto el boleto acertante de El Millón (de euros) ha sido validado en el despacho receptor número 28.190 de Córdoba situado en la calle Alcalde Sanz Noguer número 13. Un clásico de numerosos premios de quinielas de fútbol.

Este millón de euros supondrá un gran impacto en un barrio como Ciudad Jardín, donde ya en estas primeros momentos que han seguido al sorteo se han desatado todo tipo de rumores.

El sorteo ha tenido como números resultantes los siguientes: 35, 9, 13, 1, 40. Las estrellas han correspondido al 6 y 5. De primera categoría no hay acertantes por lo que se guarda el bote, y de segunda ctegoría (cinco aciertos más una estrella), hay dos.

En España, según los datos aportados por Loterías y Apuestas del Estado, existe un boleto acertantede la tercera categoría (cinco aciertos) que ha sido validado en Cerceda (La Coruña). La recaudación total ha ascendido a 40,6 millones de euros. Uno se queda en Córdoba.

Más temas:

Córdoba

Euromillones