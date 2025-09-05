La Lotería Nacional deja un primer premio de 300.000 euros al número en Villaviciosa de Córdoba

Imagen de archivo de una administración de lotería de Córdoba

La diosa Fortuna ha repartido suerte este jueves en la provincia cordobesa. La localidad agraciada ha sido Villaviciosa de Córdoba, donde se ha vendido el primer premio de la Lotería Nacional. El número 39.805 se a llevado el primer premio de 300.000 euros al número, con lo que el portador de alguno de los décimos tendrá derecho a 30.000. Se vendió en la administración de la avenida de Andalucía, número 9, según confirmó Loterías y Apuestas del Estado.

De este modo, la suerte ha tocado a Villaviciosa de Córdoba junto a una docena de localidades donde también ha recaído el jugoso premio, entre las que se encuentran Sevilla, Bailén, El Ejido, Marchena y Campillos.

El segundo premio, que ha sido para el número 95.366; entre los municipios afortunados figuran Gijón, Don Benito, Villamartín, Madrid y Vigo.

Hace apenas una semana, el sorteo de la Lotería Nacional dejó otr primer premio en la provincia, en esta ocasión, en el municipio de Montilla, dotado con 600.000 euros al número.