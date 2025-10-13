María Van den Eynde, directora de Flora Córdoba 2025: «El arte floral puede ser una herramienta para pensar el mañana»

La octava edición del Festival Internacional de las Flores, Flora, que comienza este lunes con el montaje de las instalaciones y el amplio programa de actividades, invita a artistas y visitantes a pensar el futuro desde la naturaleza. Su directora, María Van den Eynde ... , defiende un arte floral que inspire soluciones y esperanza.

-Flora arranca en una edición que habla de 'Futuro'. ¿Qué nos puede adelantar?

-Para nosotros es como hacer un festival nuevo cada año, porque al ser los contenidos específicos y trabajar con artistas, además de tan dispares, te enfrentas a imaginaciones infinitas. Y además, ellos tienen libertad creativa; la única norma que les ponemos es que se ajusten a la temática de la edición, que en este caso es 'Futuro'. Lo que sí les hemos marcado es que deben hablar de futuro desde un punto de vista optimista, de búsqueda de soluciones hacia el porvenir a través de la naturaleza y el medioambiente.

-¿Por qué se fijó esta directriz? ¿Temían una avalancha de trabajos sobre un futuro poco halagüeño?

-Bueno, es que, por desgracia, estamos viendo todos los días noticias bastante pesimistas, no solo en el momento presente, sino también a futuro. Entonces, en Flora siempre intentamos hablar de soluciones a través de la naturaleza y de las plantas. Hemos hablado, por ejemplo, de la inteligencia vegetal, de cómo las plantas son capaces de resolver problemas complejos, o el año pasado de la temática de la multiespecie, que trata sobre cómo debemos ser capaces de convivir no solo entre nosotros, los seres humanos, sino también con otras especies animales y vegetales. Entonces, es cierto que siempre buscamos un punto de vista innovador, pero que tenga esa premisa de búsqueda de soluciones a través de la naturaleza.

-¿Buscan de este modo impulsar y promover el papel de una naturaleza funcional a través del arte?

-Sobre todo porque pensamos que mucha gente no es consciente. Vivimos rodeados de árboles y, claro, como los árboles no se mueven, casi parecen objetos, pero no lo son: son seres vivos. La naturaleza, los ecosistemas, los bosques, los árboles y las plantas están vivos, y son los que hacen que podamos respirar.

-¿Cómo ha evolucionado Flora desde sus primeras ediciones hasta convertirse en un referente internacional del arte floral contemporáneo?

-La verdad es que estamos muy contentos con los contenidos que vamos a presentar. Creo que cada año damos un paso más; el festival va madurando. Somos un festival joven: esta será nuestra octava edición. Imaginamos que, como siempre, las instalaciones estarán a pleno rendimiento y llenas de público.

«Cada año es un festival nuevo, con contenidos específicos y distintos artistas: te enfrentas a imaginaciones infinitas»

Cada año las actividades que traemos tienen más fuerza. Este año, de hecho, arrancamos con una propuesta muy potente de Antonio Ruz en Caballerizas Reales, un espacio que vamos a usar de una manera que no se ha usado nunca. Esa es otra de las patas de Flora: proponemos que los visitantes conozcan Córdoba de otra manera, no la típica visita a la que está acostumbrado todo el mundo, sino una que se viva desde los patios, como hacen muchos cordobeses.

Noticia Relacionada Flora 2025: conoce los patios de Córdoba que acogerán el arte floral este octubre ABC Córdoba El festival internacional de las flores celebrará su octava edición del 13 al 23 de octubre con instalaciones de gran formato creadas por artistas de prestigio mundial

-¿Qué criterios se utilizan para seleccionar a los artistas que participan en el festival y cómo se asegura la diversidad y calidad de las propuestas?

-Ese es un trabajo que hacemos con un año de antelación. De hecho, ya estamos preparando la selección de artistas del año que viene. Es un trabajo de comisariado que realiza sobre todo Emilio Ruiz Mateo, el director artístico del festival. Buscamos artistas de fama internacional que hayan trabajado instalaciones de gran formato, que no sean necesariamente floristas, sino personas que se acercan al mundo de lo vegetal y de lo floral desde el punto de vista de las bellas artes y del arte contemporáneo.

Tenemos grandísimos floristas que hacen decoraciones maravillosas, pero nosotros queremos hablar de cómo lo vegetal puede ser un material más en la creación contemporánea.