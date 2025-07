Manuel Ruiz 'Queco': «Me gusta ser el Sancho del Don Quijote que son los artistas»

Parece una casa de campo entre la Sierra y la vega del Guadalquivir, pero la casa de Manuel Ruiz 'Queco' (Córdoba, 1964) y el lugar donde ha estado su estudio Filigrana, que ahora cierra, es sagrado. Cuando era sede de la Peña Rincón del Cante por allí pasaron Mairena, Camarón y Paco de Lucía. De ahí bebió para ser primero cantante, siempre compositor y ahora un productor con especial ojo para que lo diferente llegue al público.

-Tiene usted fama de Rey Midas, de producir y dar a conocer gente con talento. ¿Cómo lo detecta?

-El talento muchas veces es innato en los artistas. Capto siempre algo que me dicen que son únicos. Cuando una voz es parecida a otra voz al final no dejan de compararlo con el otro. En el flamenco Camarón ha marcado mucho a todas las generaciones posteriores y todo el mundo intenta cantar como Camarón. Se ha perdido esa personalidad en los cantaores flamencos como Mairena, Caracol, Fosforito, Meneses. Cualquiera de ellos era único.

-¿Y no ha habido cosas que no han funcionado?

-Hay discos que no han funcionado, pero es por la dinámica del lanzamiento del disco y cómo lo querían. Después de que Lorena saliera de Operación Triunfo, tuvimos que hacer aquí un disco en un mes para aprovechar el tirón de que había ganado. No había ni repertorio. Trabajamos a prisa durante un mes y así no pueden salir bien los discos, y al final te das cuenta que el dinero no hace un buen disco, es el trabajo y todo el cariño y el amor que le ponga. Otro de José Manuel Soto, 'Soto Vocce' se llamaba, que no funcionó todo lo que debía, a pesar de que había canciones muy buenas.

-Una canción nace casi desnuda, con una guitarra tal vez. Ese proceso que se llama producción, ¿qué porcentaje es de la canción?

-Mi antiguo productor José Luis de Carlos me decía que una canción es como un torso, como un desnudo. Si ese desnudo es perfecto, como en el tiempo de los griegos que lo esculpían, no hace falta echarle música encima, ni demasiado arreglo. Si ya esos torsos son gorditos, y hay que esconderle cositas, hay que echarle cuerdas o metales. La canción desnuda es como mejor está, y así se la pido siempre a los artistas con los que trabajo o a los autores. Me permite como productor ver ese lienzo en blanco, y me fascina además, es la parte que más me gusta de la producción, empezar a hacerme idea en la cabeza de cómo podría quedar esa canción terminada, y con quién, de qué manera.

-Ha compuesto mucho para otros autores. Decía Manuel Machado «Hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son, y cuando el pueblo las canta, ya nadie sabe el autor». ¿Echa en falta que se sepa que muchas canciones las escribió usted?

-No, la autoestima la tengo súper cubierta, no necesito protagonismo de ningún tipo. Es verdad lo que decía Machado, por ejemplo con el himno del Córdoba. Es de lo que más orgulloso se puede sentir en un autor. Ya no es tuyo, sino que forma parte de todo el mundo, de todo el que la canta. No hace falta que sepan quién es el autor, el autor ya se siente súper orgulloso, porque las canciones son para el pueblo y para que las disfruten.

-¿Impresiona ver al estadio completo cantarlo todos los partidos?

-El 'Aserejé' ha llegado a todo el mundo, pero ahora es tu tierra la que canta, y cuando ves a los tuyos cantando y ves a tu equipo, y además yo que he jugado en ese equipo también y me he puesto esa camiseta, te hace sentir muy bien. Es una sorpresa que la juventud arranca con las tres primeras notas y se forma un ejército de voces.

-Ahí no tiene que fingir nada, pero, ¿cuando tiene que componer para un artista concreto, tiene que ponerse un poco en su piel?

-Te tiene que encantar la canción que estás haciendo, y eso no puedes sentirlo si estás pensando en el cuerpo de otro. Tengo que sentir que la canción me nace a mí y es una canción que me llena, que estoy orgulloso de haberla sacado y ahora después la adaptaré para el cantante. En las letras sí te pones mucho en la piel de ellos, porque no puedes hacer una letra para un cantante de 18 años, como era en el tiempo que saqué por ejemplo a Felipe Conde, que Las Ketchup, que eran canciones muy divertidas y muy para bailar, como para La Susi o para Remedios Amaya.

-Contó José Luis Perales que escribió la canción '¿Y cómo es él?' para Julio Iglesias, pero cuando vio cómo le había quedado decidió quedársela. ¿Ha tenido esa tentación?

-Sí, 'Tengo'. Fue una canción que empecé a hacerla para El Barrio. Yo había hecho el disco 'Me voy al mundo', de El Barrio, que había vendido 50.000 ejemplares, y pensaba que íbamos a hacer el siguiente, pero me dijo Selu que él pensaba hacer la producción tranquilamente con unos compañeros suyos en Cádiz. Llevaba 32 años produciendo y me apetecía salir un poco del estudio, ya estaba demasiado rayado. Hice el disco y la verdad es que funcionó maravillosamente.

-Porque concibió ya aquella vuelta como efímera. ¿No le picaba el gusanillo de seguir?

-No, no, yo era productor, era autor, me sentía muy bien. Siempre me he sentido muy bien a la sombra de los artistas, aconsejando, siendo esa mano derecha que necesita una persona que está expuesta ante tantos medios, ante tanta presión. A mí me gusta ser ese Sancho de Don Quijote. Tú puedes ir por aquí o por allá, pero tener el foco encima me pone muy nervioso y por momentos excéntrico. Necesitas hacer deporte todos los días, estar bien, cuidarte la voz, no quieres que te moleste nadie y dejas un poco de vivir. Y en ese año me sentí un poco así, porque fue un éxito tan grande y hubo conciertos a nivel muy, muy potente. Tenía una responsabilidad y una carga grandísima y no podía fallar a mi público, no me podía fallar a mí mismo. Acabé ese año muerto, no me quedaban energías ni para saludar a mi hijo. Fue una pena porque rara vez tienes un éxito de esa magnitud y te retiras.

-A la hora de escribir una canción, ¿hay que emborronar más papeles de los que luego salen?

-Según qué canción. En el 'Tengo' hice mil borradores. No he escrito más en mi vida. No suelo hacer tanta letra, pero es que daba pena quitar cosas de la canción que estaban tan bien escritas o que me gustaban tanto. Sin embargo, hay canciones que no, que salen del tirón y no emborronan a más que una cuartilla. En el 'Asejeré' fue muy rápido. Nos faltaba esa canción que pudiera ser un éxito cuando teníamos todo el álbum ya grabado y me vino a la cabeza ese juego que yo tenía con mi hijo haciéndole una parodia. En dos días estaba hecha y estábamos grabándola.

Flamenco

-¿Qué le falta al flamenco para llegar a más gente?

-Creo que el flamenco, al ser una música culta, al igual que el blues, el jazz, seguirá siendo minoritario siempre. Es una música muy difícil de entender, esa es la verdad. Uno escucha a cualquier cantaor una soleá, y una soleá no es una soleá. Son 15 estilos con sus cambios, con sus machos, con la personalidad de Cádiz, de Triana, de Alcalá. Para eso hay que estudiar. Hay artistas como Ketama en su momento, como Rosalía ahora, que acercan al público un poquito nada más, un poquito al flamenco, sin ser ellos flamencos. Pero ese poquito está muy bien para que la gente conecte de alguna forma con un flamenco un poco más 'light', pero que si te empieza a gustar, empiezas a escarbar, escarbar, escarbar hasta llegar a ese flamenco jondo que es de donde nace toda nuestra cultura musical.

Canciones para TikTok

-¿Y es difícil hoy?

-Es verdad que estamos en un momento en que la música es de usar y tirar, reggeaton, las redes, TikTok. Hoy día se piensan las canciones para que duren 30 segundos. Si no puede enganchar en TikTok no vale. Solamente siguen haciendo obras contextuales artistas como Vicente Amigo, como todos esos grandes músicos a los que les importa un bledo TikTok.

-Su última estrella quizá sea Lachispa. ¿Qué vio en ella?

-La llevo desde que tenía ocho años. En la Noche Blanca del Flamenco vino India Martínez con una niña chiquitita que venía del programa 'Menuda Noche'. Cuando yo la vi pegarse dos paseos por el escenario de República Argentina con 40.000 personas delante, con Niña Pastoria e India Martínez, con un arte que se lleva adentro, quitándole el micro a India, vi proyección y un talento increíble. Le dije a la familia que hasta que no tuviera 18 años no le iba a sacar un disco. Empezamos a grabar su primer disco, pero me llamó Rosalía diciendo que le encantaba, y que si se la podíamos dejar para la gira 'El mal querer'. Estuvo tres años. Aunque la música está muy difícil, está consiguiendo cotas importantes.

-Ha hablado de Rosalía, ¿qué le parece la evolución de su carrera y ese salto a estrella mundial?

-Pues merecido. 'El mal querer' demuestra un talento muy grande. Cuando lo escuché sabía que iba a ser un éxito, aunque no mundial como el que ha tenido. Ahora le va a costar un poco más continuar en ese estatus tan grande. Quizás está parando un poco su carrera y pensando. Creo que debería sacar otro disco conceptual.

-¿Hay alguna canción de la que le gustaría que todo el mundo supiese que es suya?

-Hay discos con ese tipo de temas que son muy personales, muy tuyos y que por ser flamenco puro no han llegado a escucharse todo lo que a mí me hubiera gustado. En el disco de La Susi está 'Agua de mayo' o 'El Tarro de las esencias' o en Remedios Amaya, o el 'Vengo del Moro' de El Pele. Hay canciones o palos de flamenco que son demasiado puros que no llegan a escucharse nunca y están ahí. Me gustaría que en un futuro saliera a lo mejor un compilatorio o hacer una playlist mía en Spotify y que la gente supiera que Manuel Ruiz 'Queco' tiene, aparte de los éxitos que todo el mundo conoce, 8 o 10 joyas que me encantaría que se escucharan más.