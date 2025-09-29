Manuel Rivas: «La literatura, igual que el periodismo, tiene que ser el lugar donde habite el por qué»

En el colegio se enseñaba cómo se escribían las distintas formas en que las palabras por y qué se unen. ¿Por qué?, en interrogativo, el porqué, como sustantivo, porque si es conjunción y lo explica. El primero es el que prefiere el escritor gallego Manuel Rivas para hablar de las letras.

«La literatura, como el periodismo, es el lugar en el que habitan los por qué, y son por qué cada vez más necesarios», ha insistido este lunes en Córdoba, para después insistir en que «en un ambiente de palabra de orden, de arenga y de imperativo, la respuesta es siempre un por qué».

Lo ha hecho antes de su participación en el festival Cosmopoética, cuando ha afirmado que esa interrogación es importante par la escucha, para entender el mundo de una forma distinta. Ha participado junto a la escritora Najat El Hachmi, barcelonesa ganadora del premio Nadal por su novela 'El lunes nos querrán'.

Para ella, los encuentros con los lectores que forman parte de Cosmopoética son buenos, porque ayudan a «romper el aislamiento de la creación, y es un contraste que crea un poco de esquizofrenia, porque llegas al encuentro con personas que te leen y te tratan con mucha amabilidad». «Me han ayudado muchísimo y me han permitido verme desde otra perspectiva y pensar más en lo que estoy haciendo», ha afirmado la autora.

Rebeldía

En el encuentro se habla de la necesidad de una cierta heterodoxia social por parte del escritor. Manuel Rivas ha recordado la frase de un grabado de Goya, en que aparece un condenado por la Inquisición «por mover la lengua de otro modo». Y eso «debe ser constantemente la literatura, mover la lengua de otro modo».

Los dos han hablado del humor, y de cómo se empieza perder en los discursos. Lo dicen con incomprensión, con angustia, sobre todo Majat El Hachmi, que se queja de que «es cada vez más raro el humor» y eso en aras de una supuesta corrección. Toma como ejemplo la palabra racializada.

De ella habla con error, a pesar de que a una emigrante rifeña establecida en Cataluña, donde llegó con sus padres, podría aplicársele. «Parece que esas personas deben ser distintas, cuando yo siempre he reivindicado como igual, a pesar de la diferencia», ha asegurado la autora.

Najat El Hachmi ha advertido contra la autocensura como «un virus que corroe por dentro»

Por eso ha insistido en el miedo a la autocensura, que es «un virus que corroe, y que cuando entra en el ánimo es difícil recuperarse de él?». Y si eso implica una ofensa, se puede caer en ella, «y no hay que pensar, porque si no, no se escribe».

Para Manuel Rivas, el escritor debe respirar libertad, y eso es lo que tienen que notar sus lectores. No se les perdonaría, han dicho los dos autores, teniendo en cuenta de que hay escritores y periodistas que en otros países lo pagan con su libertad y también con la vida.