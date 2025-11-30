Suscríbete a
balonmano

La garra del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil no tiene premio final ante la calidad de Logroño (39-42)

liga asobal 25-26

En un partido con muchas alternativas, el cuadro pontano estuvo muy cerca de remontar una diferencia de ocho goles a favor del combinado logroñés

El Ayuntamiento de Córdoba mantiene el patrocinio de 200.000 euros al Córdoba Patrimonio de la Humanidad

Acción ofensiva del Cajasol Ángel Ximénez ante el Dicorpebal Logroño La Rioja
Acción ofensiva del Cajasol Ángel Ximénez ante el Dicorpebal Logroño La Rioja alberto montaño

Daniel Aragón

Córdoba

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil luchó hasta el final, pero la calidad individual del Dicorpebal Logroño La Rioja se antepuso en el Miguel Salas (39-42). En una primera mitad donde los pontanos estuvieron por delante en el marcador gracias a un gran ... Mario Dorado, el cuadro logroñés aprovechó sus oportunidades y se fue con ventaja al descanso. Los visitantes empezaron a pasar su rodillo ofensivo cuando restaba un cuarto de hora al encuentro (25-33), pero Dani Serrano comandó una remontada que no tuvo premio final tras la expulsión de Semedo en los últimos cinco minutos.

