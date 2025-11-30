La garra del Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil no tiene premio final ante la calidad de Logroño (39-42)

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil luchó hasta el final, pero la calidad individual del Dicorpebal Logroño La Rioja se antepuso en el Miguel Salas (39-42). En una primera mitad donde los pontanos estuvieron por delante en el marcador gracias a un gran ... Mario Dorado, el cuadro logroñés aprovechó sus oportunidades y se fue con ventaja al descanso. Los visitantes empezaron a pasar su rodillo ofensivo cuando restaba un cuarto de hora al encuentro (25-33), pero Dani Serrano comandó una remontada que no tuvo premio final tras la expulsión de Semedo en los últimos cinco minutos.

Aunque conjunto logroñés golpeó primero, Mario Dorado desde los siete metros, Paco Bernabéu y Dani Serrano le dieron la ventaja al cuadro pontano en los primeros cinco minutos. Además de la solvencia en ataque, Álvaro de Hita estuvo excelso entre los tres palos. Con la exclusión de Dani Serrano, Pergel y Lombardi brindaron al Logroño La Rioja un 0-2 de parcial en superioridad para igualar el partido.

Lejos de dormirse la cita en el Miguel Salas, ambas escuadras le imprimieron una marcha más al encuentro donde cada posesión finalizaba en anotación (5-5, min. 10). Aunque el equipo riojano tenía la vitola favorito al ser el tercer clasificado, los pupilos de Miguel Ángel Velasco no estuvieron para nada cómodos en la fase defensiva.

Con muchas dificultades para frenar las arremetidas del Ángel Ximénez, en el minuto 12 fueron excluidos Unai Galán y Aitor García, lo que permitió a los pontanos tener una renta de tres tantos (9-6, min. 13). En un abrir y cerrar de ojos, el cuadro dirigido por Paco Bustos no supo aprovechar la doble superioridad y la diferencia era de un único tanto. Mario Dorado sostuvo a los suyos al lograr cinco tantos -cuatro de ellos desde los siete metros-.

Los seis metros fueron una trinchera de combate en ambos campos, aunque el Ángel Ximénez seguía por delante en el luminoso a pesar de las grandes intervenciones de Xoan Ledo (12-11, min. 20). Dorado seguía de dulce desde los siete metros, pero el Logroño empezó a encontrar huecos desde los costados y fueron capaces siempre de contestar los goles pontanos, lo que les devolvió la superioridad en el Miguel Salas a pesar del primer tanto de David Estepa (14-15, min. 25).

Poco acierto del Ángel Ximénez

Los logroñeses estuvieron muy acertados y le dieron la vuelta al partido comandados por el gigante croata Josip Zaja (14-17, min. 27). Esto motivó a Paco Bustos a pedir el primer tiempo muerto del partido. Pudieron frenar el parcial de 0-3, pero la inspiración de Xoan Ledo en la portería y la claridad en ataque de Lobardi hizo que el Ángel Ximénez se fuera con desventaja en el luminoso (16-19, min 30).

Ya en los primeros segundos de la segunda mitad, Tiago Sousa y Semedo estuvieron brillantes para encender rápidamente a la escuadra de Puente Genil. Sin embargo, la segunda exclusión de Leandro Semedo en el partido obligó a los locales atacar con su portería vacía, lo que puso las cosas de cara al Logroño (20-25, min. 35). Tuvo que frenar la sangría Paco Bustos con un nuevo tiempo muerto para arengar a los suyos y motivarles para no bajar los brazos.

Los riojanos no tuvieron piedad y su granítica defensa se compaginó con las dos paradas de Marcos Cancio a los lanzamientos de siete metros de Mario Dorado y a Paco Bernabéu. Tras seis minutos sin anotar por parte del Ángel Ximénez, Dani Serrano vio puerta (21-27, min. 39). El central onubense asumió responsabilidades en ataque con cuatro tantos consecutivos, pero la zaga pontana seguía haciendo aguas desde la zona central (25-33, min. 45).

El coraje del Ángel Ximénez

La garra del equipo de Puente Genil se sobrepuso poco a poco a la calidad del Logroño sobre la pista, pero Marcos Cancio echó la persiana a la portería. El Miguel Salas ejerció del octavo jugador y Dani Ramos seguía picando piedra para acercar a los suyos en el marcador (29-34, min. 50).

Con la llegada de los últimos diez minutos, el Ángel Ximénez se aferró al partido y Mario Dorado puso el 31-35 tras un inteligente robo en su propio campo. Ante la lucha de su rival, Logroño tuvo que pedir tiempo muerto, acción que no frenó el décimo gol de Dani Serrano y el encuentro estaba pendiente de un hilo.En un final no apto para cardiacos, las anotaciones se sucedieron, pero Pergel se marchó excluido y el Cajasol Ángel Ximénez se acercó a dos con un tanto de portería a portería de Álvaro de Hita.

A pesar de la euforia, Paco Bernabeu se marchó excluido y Semedo fue expulsado al acumular su tercera infracción (35-38, min. 55). Obtuvo oxigeno Logroño de esta superioridad, factor que fue determinante en el porvenir del partido. Lo intentaron de todas las formas los locales, pero no fue suficiente para evitar la derrota final (39-42)