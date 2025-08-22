Lucena tendrá un centro pionero de formación sobre bombas de calor

La Delegación Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Córdoba va a poner en marcha un Centro de Formación en Tecnología de Bombas de Calor en el Centro Público de Formación Profesional para el Empleo de Lucena, gracias a una inversión de 965.000 euros procedentes del Fondo de Transición Justa, en el marco del proyecto COR STEP 3.

La responsable territorial, Mª Dolores Gálvez, informó ayer de que este proyecto supone la adecuación del actual Taller de Frío (Edificio 4) «para convertirlo en un espacio pionero y altamente especializado, dotado de equipamiento tecnológico de última generación, que permitirá formar a profesionales cualificados en tecnologías limpias y digitales aplicadas al sector de la climatización».

«El objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de personal especializado en bombas de calor y sistemas de eficiencia energética, un área en pleno auge, especialmente en la localidad de Lucena, donde el tejido empresarial lidera este sector con soluciones tecnológicas industriales innovadoras», destacó Gálvez.

El futuro centro contará con unos 400 metros cuadrados dedicados específicamente a la formación en configuración y mantenimiento de instalaciones con bombas de calor, dentro de la Familia Profesional de Instalación y Mantenimiento, a través de programas formativos de los niveles A, B y C del Sistema de Formación Profesional.

Financiación europea

La delegada puso de manifiesto que «este proyecto supone un hito para la comarca, ya que no solo va a mejorar la empleabilidad y la formación especializada de nuestros jóvenes y profesionales, sino que refuerza el posicionamiento de Lucena como un referente andaluz en tecnologías críticas del sector de la climatización».

Gálvez subrayó además la importancia de la financiación europea, «gracias al respaldo del Fondo de Transición Justa, la Junta de Andalucía da un paso firme en su compromiso con una formación adaptada a la realidad industrial y tecnológica del siglo XXI. Esta inversión de casi un millón de euros no es solo en equipamiento, sino en futuro, innovación y empleo».

La formación en el nuevo centro abarcará ámbitos clave como energías renovables, aerotermia de última generación, almacenamiento energético, electrolizadores, combustibles sostenibles, eficiencia energética, automatización, robótica, inteligencia artificial, programación de PLC y tecnologías de refrigeración adaptadas a la normativa F-Gas.

Para la impartición de formación, desde una perspectiva operativa, el nuevo taller se estructurará en seis zonas de trabajo diferenciadas: plegado; doblado de tubos; aislamiento de componentes; montaje de núcleos frigoríficos; pruebas de equipo; y electricidad, electrónica e IoT.

Además, se dotará el aula de formación con pizarras digitales, proyectores y puestos de trabajo; y el taller técnico, como zona práctica, tendrá bancadas técnicas y sistemas reales de refrigeración y bombas de calor.

Con esta iniciativa, el Centro Público de Formación Profesional de Lucena se posiciona como referente andaluz en formación especializada en bombas de calor, liderando la inclusión de esta especialidad en el catálogo oficial del sistema de formación profesional.