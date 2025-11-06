Suscríbete a
Soerteos y Apuestas

La Lotería nacional deja un segundo premio en Palma del Río: 60.000 euros al número

La Administración de Lotería número 1 de la localidad, en la calle Ancha, 69 es la afortunada

El primer premio de la Lotería Nacional cae en Córdoba capital

El local de la administración lotera que ha sellado el segundo premio de la Lotería Nacional en Palma del Río
J. Pino

Córdoba

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 6 de noviembre ha dejado 60.000 euros al número en Palma del Río, en concreto, en la administración número 1 de la localidad, situada en el número 69 de ... la calle Ancha. Una administración que acapara más de diez premios en las distintas modalidades de apuestas y loterías en la última década. Sin ir más lejos un primer premio de la Lotería Nacional el pasado mes de abril.

