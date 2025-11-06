La Lotería nacional deja un segundo premio en Palma del Río: 60.000 euros al número

El segundo premio del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves 6 de noviembre ha dejado 60.000 euros al número en Palma del Río, en concreto, en la administración número 1 de la localidad, situada en el número 69 de ... la calle Ancha. Una administración que acapara más de diez premios en las distintas modalidades de apuestas y loterías en la última década. Sin ir más lejos un primer premio de la Lotería Nacional el pasado mes de abril.

El número 7.585 ha sido el galardonado con 60.000 euros al número (6.000 euros el décimo) como segundo premio de un sorteo que ha tenido en el 87.410 el primer premio, dotado con 300.000 euros al número, y que ha ido a parar a Badajoz, Granada, Ciudad Real e Islas Baleares.

En el caso del segundo premio que ha tocado en Palma del Río, a la localidad de la Vega del Guadalquivir se suman otras 13 ciudades en la que también se ha vendido el 7.585. Los números del reintegro son el 0, 6 y 7.