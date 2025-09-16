Suscríbete a
Un Jurado Popular juzgará al exjefe del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba por fraude

Se trata de una segunda pieza del caso matriz del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba por 'Fraude por autoridad o funcionario«

Caso Infraestructuras| El exjefe del Área dice que sus superiores le instaron a agilizar las obras fraccionadas

Sede del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba
Sede del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba valerio merino
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

El juez Rodríguez Laínz ha ordenado la incoación del procedimiento del Tribunal del Jurado contra el exjefe del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba S.Q. por un delito de 'Fraude por autoridad o funcionario' (delitos relacionados con malversación) y contra ... los tres empresarios M.C., S.L., S.J. y D.S. como «cooperadores necesarios» por la contratación irregular de obras públicas. Se trata de una de las dos piezas de la matriz del 'caso Infraestructuras' investigadas por el Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba.

