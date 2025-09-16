Un Jurado Popular juzgará al exjefe del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba por fraude

El juez Rodríguez Laínz ha ordenado la incoación del procedimiento del Tribunal del Jurado contra el exjefe del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba S.Q. por un delito de 'Fraude por autoridad o funcionario' (delitos relacionados con malversación) y contra ... los tres empresarios M.C., S.L., S.J. y D.S. como «cooperadores necesarios» por la contratación irregular de obras públicas. Se trata de una de las dos piezas de la matriz del 'caso Infraestructuras' investigadas por el Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba.

El exjefe del Área de Infraestructuras en su declaración como investigado del pasado mes de abril ante el juez Rodríguez Laínz, instructor del caso que dio lugar a varias piezas separadas, aseguraba que el Ayuntamiento contaba en su área con unas 60 empresas, «con las que se solían contratar habitualmente para la ejecución de obras menores«.

Este funcionario público se defendía en su declaración ante el togado alegando que las obras puestas en solfa por la Fiscalía -por la que se inició esta causa penal- «tenían relación con un plan municipal de choque impuesto por el propio alcalde con una dotación presupuestaria de 500.000 euros y con la advertencia de que tenían que ejecutarse y emitirse su certificación final o factura con fecha limite de 30 de diciembre de 2020«.

Noticia Relacionada Caso Infraestructuras: el jefe del área, la excoordinadora y tres empresarios, al banquillo por prevaricación y falsedad Pilar García-Baquero El magistrado Rodríguez Lainz deja fuera de esta trama al exconcejal David Dorado y al resto de empresarios investigados en esta causa

En esas condiciones, el exjefe del área de Infraestructuras aclaró haber tramitado él mismo los 22 expedientes a los que se refiere la denuncia de la Fiscalía (a instancias de otra de Izquierda Unida) y que la selección de los contratistas se hacía depender en un principio de las capacidades y solvencia que demostraban para lo cual, en primer lugar, se encargaba a los capataces del Ayuntamiento que controlaran la forma y aptitud de trabajo de las distintas empresas, adjudicándoles, en primer lugar prestaciones de escasa entidad.

Tres empresarios investigados como cooperadores

Ahora, en el auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, al que ha tenido acceso ABC, recoge que «dichos hechos revisten por ahora y sin perjuicio de ulterior calificación, los caracteres de un delito de 'Fraude por autoridad o funcionario del art. 436 del CP', con participación como cooperadores necesarios de los tres últimos investigados, (empresarios) que es de los atribuidos a la competencia del Tribunal del Jurado conforme a la ley.

En este sentido, Laínz en su auto dicta que que «puesto que delito expresado es de la competencia del Tribunal del Jurado y resulta verosímil su imputación a estas personas imputadas procede incoar el procedimiento señalado en la ley reguladora de dicho Tribunal«.