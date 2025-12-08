Bajo un cielo azul inmaculado celebramos hoy la fiesta de la Inmaculada. Este dogma de la Iglesia fue proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854, sin embargo, desde mucho antes, nuestra nación ya la celebraba. La fiel infantería la tiene por ... patrona desde el 'Milagro de Empel' en 1585 y hoy en la base de Cerro Muriano habrá fiesta grande y la condecoración más importante que entrega España, la Real Orden de Carlos III, creada en 1771, tiene una Inmaculada, de la que era devoto el monarca, por imagen y el color azul por divisa. El arte barroco, en fin, de Murillo a Alonso Cano, pasando por Palomino, tiene de esta advocación grandes ejemplos. Quizás no sepan, y por eso se lo contaré, la importancia que tuvo Córdoba en la difusión del culto concepcionista.

La devoción a la Pura y Limpia Concepción en Córdoba hunde sus raíces en la Baja Edad Media y cobra una indudable pujanza a lo largo del siglo XVI, de forma especial en el último tercio. La intensidad del fenómeno se refleja de forma clara a través de una serie de indicadores como las numerosas capillas dedicadas a esta advocación mariana y la vitalidad de las cofradías erigidas en distintos templos de la ciudad.

Juan Aranda Doncel, el gran investigador y conocedor de la Historia Moderna cordobesa, que el próximo jueves pronunciará en la Real Academia una conferencia sobre este tema, ha investigado en profundidad la apasionada y trascendental polémica sucedida en 1614. El 8 de diciembre de ese año, el dominico fray Cristóbal de Torres, defensor de la devoción al Rosario, confesor y protegido del prelado de la diócesis fray Diego de Mardones, cuestionó desde el púlpito de la Catedral la Concepción Inmaculada y rápidamente le replicó el canónigo lectoral del cabildo cordobés Álvaro Pizaño.

La chispa, convertida en incendio, saltó de inmediato a Sevilla y otras localidades andaluzas, «donde ardorosamente se defiende la concepción sin mácula de la Virgen. La comisión formada por Mateo Vázquez de Leca y el doctor Bernardo del Toro en la urbe hispalense con el apoyo incondicional del arzobispo Pedro de Castro y Quiñones, va a ser determinante en la trascendencia que adquiere el problema tanto en la corte de Felipe III como en la Santa Sede».

Entre 1616, cuando Felipe III constituye una Real Junta, y el 8 de diciembre de 1661, cuando Felipe IV obtiene del Papado la defensa de la Inmaculada y la prohibición de enseñar lo contrario, la Monarquía desarrolló una intensa labor de promoción de este misterio.

Las embajadas a Roma se sucedieron y las principales ciudades españolas se vincularon, de una u otra manera, con la defensa del «honor de María» que, a su vez, fue ampliamente defendido por los franciscanos allí donde estuviesen. Todo había comenzado en Córdoba.