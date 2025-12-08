Suscríbete a
La Pura y Limpia

Hoy celebramos la fiesta de la Inmaculada, dogma de la Iglesia proclamado por Pío IX en 1854, pero que nuestra nación ya celebraba desde mucho antes

Historia en dos ciudades

Juan José Primo Jurado

Córdoba

Bajo un cielo azul inmaculado celebramos hoy la fiesta de la Inmaculada. Este dogma de la Iglesia fue proclamado por Pío IX el 8 de diciembre de 1854, sin embargo, desde mucho antes, nuestra nación ya la celebraba. La fiel infantería la tiene por ... patrona desde el 'Milagro de Empel' en 1585 y hoy en la base de Cerro Muriano habrá fiesta grande y la condecoración más importante que entrega España, la Real Orden de Carlos III, creada en 1771, tiene una Inmaculada, de la que era devoto el monarca, por imagen y el color azul por divisa. El arte barroco, en fin, de Murillo a Alonso Cano, pasando por Palomino, tiene de esta advocación grandes ejemplos. Quizás no sepan, y por eso se lo contaré, la importancia que tuvo Córdoba en la difusión del culto concepcionista.

