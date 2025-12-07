Suscríbete a
Patrimonio

La bellísima Inmaculada Concepción de la iglesia de San Pedro Apóstol de Priego de Córdoba, expuesta en Granada

Participa en una muestra dedicada a su autor, José de Mora, considerado uno de los escultores más relevantes que ha tenido la Monarquía hispánica

Una ruta por el fascinante barroco de la Subbética

La iglesia de la Asunción de Priego, cinco siglos de una joya del barroco de Córdoba

Inmaculada Concepción de la iglesia de San Pedro Apostol de Priego,tras restaurarse

La exposición 'José de Mora. El barroco espiritual' que se puede ver en la Catedral de Granada, ha recibido la llegada de una formidable pieza procedente de nuestra provincia: se trata de la escultura de la Inmaculada Concepción de la iglesia ... de San Pedro Apóstol de Priego de Córdoba, que ha quedado así expuesta junto con el más de medio centenar de esculturas y pinturas que conforman la muestra.

