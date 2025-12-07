La bellísima Inmaculada Concepción de la iglesia de San Pedro Apóstol de Priego de Córdoba, expuesta en Granada

La exposición 'José de Mora. El barroco espiritual' que se puede ver en la Catedral de Granada, ha recibido la llegada de una formidable pieza procedente de nuestra provincia: se trata de la escultura de la Inmaculada Concepción de la iglesia ... de San Pedro Apóstol de Priego de Córdoba, que ha quedado así expuesta junto con el más de medio centenar de esculturas y pinturas que conforman la muestra.

Esta bellesima obra de José Mora podrá ser vista por quienes acudan a esta muestra en todo su esplendor, ya que fue sometido durante el pasado año a una restauración. Se pudo contemplar ya remozada -en un trabajo que corrió a cargo de Carmen Bernal- en la exposición sobre la obra de José de Mora en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Priego, que se inauguró en octubre del pasado ejercicio. La exposición se celebró con motivo de los 500 años de la construcción de la parroquia de la Asunción.

La Inmaculada Concepción -regidora perpetua de esta localidad de nuestra provincia- es uno de los trabajos que dejó para la posteridad De Mora. Con motivo de la inauguración de esta muestra en Granada, desde la Consejería de Cultura se destacó la figura de este artista, «considerado uno de los escultores más relevantes de la Monarquía hispánica».

Otra obra llegada de Montemayor, en la muestra

Nacido en Baza en 1642 y fallecido en Granada en 1724, fue nombrado escultor del rey Carlos II. Estuvo muy vinculado a la capital nazarí. Su legado artístico comprende un amplio conjunto de obras que se encuentran distribuidas en numerosas iglesias y museos de Granada capital y de su provincia, así como en diversos templos del resto de Andalucía -como es el caso de la valosa obra llegada de la iglesia de San Pedro Apóstol de Priego-, España e incluso, en museos de países como Reino Unido.

En esa muestra, también se podrá ver la Inmaculada Concepción de Bernardo de Mora el Joven de la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Montemayor. Se trata de un artista contemporáneo del protagonista de la exposición, que se podrá contemplar hasta el 1 de febrero. Más información sobre ella se puede consultar pinchando en este enlace.