Desde la pasada semana, Córdoba es la ciudad andaluza con más estrellas Michelin, ya saben, la afamada Guía Gastronómica que premia los mejores restaurantes de creación y alta cocina y se ha convertido en referente del prestigio culinario de un local y una ... localidad.

A las tres del Noor de Paco Morales y la del Choco de Kisco García, se suma ahora la otorgada al restaurante ReComiendo de Periko Ortega. Mi enhorabuena a él y a todo su equipo y a Córdoba, porque aumenta su valor, ya consolidado, como destino para el buen comer.

ReComiendo abrió en 2014, pero la trayectoria de Periko es muy anterior en fogones de diversos restaurantes cordobeses, como hoteles NH y Palacio del Bailío o Casa Pepe de la Judería y Sojo Fusión, donde lo conocí y disfruté de su creatividad. Luego he ido a ReComiendo y saboreado el buen uso que hace de las materias primas cordobesas y de su 'cocina del recuerdo'.

Suscribo lo que ha dicho a ABC en una entrevista de Davinia Delgado con motivo del premio: «Creo que al trabajar con recuerdos cada comensal puede interpretar de una manera diferente lo que le ofrecemos. Tal vez un plato le recuerde a la casa de su abuela o a la Córdoba histórica, o quizás ese trampantojo le lleve a su infancia.

A mí me gusta mucho ver las sonrisas en las caras de la gente cuando prueban algo que les transporta a esos recuerdos. Esa conexión emocional es lo que me hace sentir que estamos haciendo bien las cosas». Todavía recuerdo mi sensación al tomarme unos polvos y mezclarlos con un líquido en la boca y, de repente, saborear el bocadillo de salchichón que mi madre preparaba para la merienda en el cole.

El éxito lo ha logrado con su sencillez como persona, con la tenacidad del buen cocinero que es, siempre con ganas de aprender, y con su capacidad para formar, motivar y dirigir un equipo. Pero me atrevería a reseñar su mejor virtud: que no reprime el niño que lleva dentro y permite que muestre su ilusión al elaborar nuevos platos y mire con cara de travieso cuando los vas a probar esperando tu reacción.

Con muchos años de bagaje y lucha a su espalda ya, este jabalquinteño afincado en Córdoba afirma en la entrevista de nuestro periódico: «La estrella Michelín es solo gasolina para seguir trabajando y buscando el siguiente escalón. Somos inconformistas por naturaleza, siempre buscamos más».

Pues a seguir así. Se lo dice alguien que, como mis lectores y amigos conocen, tiene entre sus preferencias la tortilla de Santos, los bocatas del Picantón, los perritos de Lucas y la ensaladilla rusa de la Montillana, pero los alterna con muchos restaurantes y tabernas varios. Y, de vez en cuando, cae alguna estrella Michelín. La buena compañía para la mesa depende de ti, pero la buena comida te la da Córdoba.