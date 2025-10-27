Suscríbete a
Un ataque a todos

Con el acto vandálico al cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo, quedamos dañados todos los que amamos nuestro patrimonio y la historia de España

Juan José Primo Jurado

Juan José Primo Jurado

Córdoba

Como ya sabrán, el pasado 12 de octubre el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo y Alda (1866-1944), expuesto en el Museo Naval de Madrid, fue vandalizado por dos gamberras que le lanzaron pintura roja. La rapidísima actuación ... del vigilante de seguridad, deteniendo a las energúmenas, y el inmediato trabajo de las restauradoras del museo, limpiando el lienzo antes de que se secase la pintura, evitaron un mal mayor a esta obra de arte que, sin embargo, ha resultado dañada. Como dañados quedamos todos los que amamos nuestro patrimonio y la historia de España.

