Como ya sabrán, el pasado 12 de octubre el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón', de José Garnelo y Alda (1866-1944), expuesto en el Museo Naval de Madrid, fue vandalizado por dos gamberras que le lanzaron pintura roja. La rapidísima actuación ... del vigilante de seguridad, deteniendo a las energúmenas, y el inmediato trabajo de las restauradoras del museo, limpiando el lienzo antes de que se secase la pintura, evitaron un mal mayor a esta obra de arte que, sin embargo, ha resultado dañada. Como dañados quedamos todos los que amamos nuestro patrimonio y la historia de España.

El cuadro es una obra clave en la representación pictórica de la Hispanidad y fue galardonado en 1892 con el primer premio en la Exposición Internacional de Chicago, que conmemoró el cuarto centenario del Descubrimiento.

Garnelo es un pintor cordobés, de Montilla por más señas, donde llegó con dos años y donde fallecería. La localidad cuida su memoria con un excelente museo del pintor, que conserva obras cedidas por el Museo del Prado y otras que el artista dejó en Montilla. Por eso, la condena a este acto vandálico ha sido unánime, empezando por su alcalde y por el presidente de la Diputación.

José Antonio Cerezo Aranda, director honorario del Museo Garnelo, deploró el «brutal ataque» y señaló: «Lo más grave es el gesto, en nada acorde con el espíritu del cuadro, como encuentro de dos mundos y dos culturas. Cualquier protesta debe encontrar un cauce de expresión más acorde con la civilización occidental».

Contrasta el silencio del ministro de Cultura. Acaso su ideología partidista y sectaria, próxima a la que vomitan las autoras del ataque, ha primado más que el sentirse ministro de todos los españoles. Habría que recordarle que cuando se vandaliza un cuadro, se quema una imagen o se destruye un monumento, no se está destruyendo una idea, se está dañando el patrimonio de todos.

Cómplice es también la información publicada por algunos medios y agencias que han dedicado gran parte de la crónica a explicarnos de qué va el grupo agresor y a reproducir sus justificaciones políticas, mientras que a destacar el valor del cuadro y lo que supone de daño al patrimonio han dedicado lo mínimo.

Así se construye el relato. Es hora de ganarlo con los datos contundentes de la mayor contribución de España a la Historia Universal: el descubrimiento y colonización del Nuevo Mundo, abriendo una nueva frontera a la humanidad, derribando sangrientas dictaduras, fundando 23 universidades, más de mil hospitales, 700 ciudades solo en el siglo XVI, llevando nuestra lengua y nuestra fe y mezclando nuestra sangre con los indígenas, a los que se les designó como súbditos de la Corona igual que los españoles de este lado del océano. No podemos dejarles ganar.