Ánimas, Tristezas y los poetas

«El peculiar paso en el que procesiona cada Lunes Santo, un baldaquino a modo de templete, se hizo a partir de los dibujos de Miguel del Moral, miembro de Cántico, como Pablo García Baena»

Juan José Primo Jurado

Córdoba

La Hermandad del Remedio de Ánimas es una de las más genuinas de la Semana Santa cordobesa. Remonta sus orígenes al siglo XVI, aunque la actual se crea en 1949, a partir de una reunión para refundarla. En esa reunión hubo catedráticos de bachillerato, teólogos, ... pintores y literatos vinculados a Cántico, que dotaron a la corporación de una estética singular, fruto de la profundización en el conocimiento de sus raíces históricas. Estos días, del 1 al 5 de noviembre, celebra su quinario en su parroquia de San Lorenzo, ante el altar de cultos, siempre admirable por su simbología y sentido escénico, presidido por el Cristo del Remedio de Ánimas.

