Entre las noticias de estos días me llamó la atención que los responsables de los suelos de la Rinconada, donde se inserta la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) han bautizado a esa bolsa de 110 hectáreas para uso industrial con un nombre ... con acento militar y de un insigne cordobés, Gonzalo Fernández de Córdoba, El Gran Capitán. A partir de ahora, estos suelos anexos a la Base Logística se llamarán Parque Logístico de Córdoba «Gran Capitán» para evitar, también, algún tipo de dualidad en la denominación.

De nuevo el nombre de don Gonzalo reaparece en nuestra historia, de la que nunca se ha ido, después de que en abril se inauguró en su patria chica, Montilla, una exposición permanente sobre él, y antes de que en diciembre ABC entregue su anual Premio Gran Capitán. Ahora se vincula a esa «solución militar» para la economía cordobesa que avanza con paso firme y concitando el apoyo de todas las administraciones públicas, Universidad y empresarios. A menudo me pregunto cómo estarían las calles cordobesas con manifestaciones contra la BLET y las industrias militares y de armamento que se están instalando, si la derecha gobernase el país. Pero como es una coalición de izquierdas quien nos gobierna y da el visto bueno, ni una protesta. No hay mal que por bien no venga.

Pero volvamos a nuestro personaje. Un héroe español a caballo entre la Edad Media y la Moderna, más claramente representativo de esta última y un ejemplo para todos. Me atrevería a decir que fue el hombre de las cuatro «ces», conocimiento, conciencia, corazón y conducta, a la que cabría añadir una quinta, la de cordobés. Conocimiento, porque revolucionó el arte de la guerra, destronando a la caballería pesada y poniendo las bases para la imbatibilidad de las armas españolas en siglo y medio. Conciencia, por sus valores renacentistas de lealtad a los Reyes Católicos, desoyendo cantos de sirena y ofertas mercenarias. Corazón, porque si con las amas conquistaba reinos con sus gestos de humanidad y diplomacia ganaba los corazones. Conducta, porque entre sus palabras y hechos había coherencia y tanto sirvió a la Monarquía cuando esta lo respaldó como cuando cayó en desgracia ante Fernando el Católico y aceptó un retiro que hizo honor a la frase de más de 500 años después: «Los viejos soldados nunca mueren, solo se desvanecen».

Debemos recordar al Gran Capitán, sus virtudes son intemporales y dignas de emular. Un aviso, eso sí, en la enseñanza obligatoria no se estudia ya, como tantos otros grandes personajes de la Edad Media o de los siglos XVI y XVII. No es solo la endofobia, el odio a la Historia de España practicado desde dentro siguiendo los dogmas de la leyenda negra, basta mirar los temarios de los libros de texto. Algo habrá que hacer.