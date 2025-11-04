Los jóvenes sólo representan el 10% de las compras de vivienda en Córdoba capital

Sólo una de cada diez viviendas que se compran en la capital la adquiere un joven. Ha sido el nuevo Portal Estadístico del Consejo General del Notariado el que ha puesto cifras a una problemática que va emergiendo en la ciudad de Córdoba, pero ... que, eso sí, no alcanza el nivel de intensidad de otros territorios.

La citada herramienta se puso en marcha el pasado mes y es de una enorme potencia informativa: se nutre de la información anónima del Índice Único Informatizado, la gran base de datos del notariado español -es la segunda mayor en España y cuenta con más de 170 millones de documentos-. De acuerdo a este portal y basándose en las operaciones de compraventa de las que dan fe estos profesionales, en el periodo que va de septiembre de 2024 a agosto de 2025, en la capital, sólo el 9,96% de los adquirientes tenía menos de 31 años.

Noticia Relacionada Vimcorsa activa el primer alojamiento para jóvenes del 'Plan Vives' en la zona del Pretorio J. Pino Urbanismo cederá una parcela de 1.800 metros cuadrados para levantar entre 55 y 65 viviendas con servicios comunes por una inversión de 6,8 millones

Es el segundo colectivo con menor peso entre quienes se hicieron con un piso o una casa en dicho periodo. Únicamente fue aún más bajo en el grupo de mayores de 70 años: 5,1%. Es lógico que ocupen la última plaza, porque se trata de un conjunto de ciudadanos que, en su mayoría, han llegado a ese momento de su existencia disponiendo ya de un hogar de forma estable. Todo lo contrario de lo que le sucede a los jóvenes, que encaran ese momento de disponer de un piso, crucial para desarrollar un proyecto de vida. Lo hacen en condiciones difíciles, con inestabilidad laboral y bajos sueldos, lo que dificulta acceder a crédito en la banca y les obliga en muchas ocasiones a recurrir a la ayuda de la familia.

La estadística de salarios que publica el Instituto de Estadística de Andalucía refleja el muro al que se enfrentan: en su último dato publicado, el de 2023, mostraba que el salario bruto anual de los menores de 30 años estaba en la capital en 11.261 euros -cierto es que ahí se incluyen las nóminas de quienes se estrenan en el mercado laboral, que suelen ser las más bajas-.

Esa cantidad se queda un 48% por debajo de la media de los ingresos brutos de un trabajador en Córdoba en ese ejercicio (21.663). En euros contantes y sonantes, eran 10.402 menos que el sueldo promedio. Si se observa cómo evolucionó este indicador en el último lustro del que hay datos, se detecta que los menores de 30 años vieron crecer su salario un 22,5% desde 2018 hasta 2023 pero es que el precio de la vivienda (nueva y usada) en la capital en ese lustro se elevó un 18,1%.

Con esos fondos, los jóvenes tenían que afrontar en el citado 2023 el hecho de que, de acuerdo siempre a las compraventas registradas por los notarios, el precio medio anual de un hogar nuevo fuera de 279.664 euros y el de uno de segunda mano estuviera en 133.876. Y esas cantidades siguen subiendo. En el periodo de enero a agosto de 2025, el coste tipo de las viviendas a estrenar se ha elevado ya a 300.228 euros mientras que el de las usadas ha alcanzado los 150.635.

Mejor le fue al colectivo de entre 30 y 39 años entre 2018 y 2023, que vio crecer su nómina bruta un 29,1% para pasar de 16.412 euros a 21.197, cantidad que aún así se queda un 2,1% por debajo del sueldo medio. No obstante, su nivel de ingresos les debe dar ya para tener acceso a la vivienda en propiedad.

Según los indicadores del último año, el colectivo de quienes tienen de 31 a 40 años fue el más numeroso entre los compradores, con el 28,4%. Fue un liderato, eso sí, compartido con el grupo de quienes tienen entre 41 y 50 que supusieron el 28,6% de los adquirientes.

Otros colectivos

En cuanto al resto de colectivos de edad, aquellos en los que su DNI marca entre 51 y 60 representaron prácticamente 18 de cada 100 compradores. Por último, quienes se movían entre los 61 y los 70, aportaron el 10,2%.

Hay otro indicador más del Portal de Notariado que señala a las dificultades crecientes de los jóvenes para hacerse con un piso. En 2024, la edad media de adquisición de uno se situó en nuestra urbe en 45 años. Si se observa lo sucedido en la última década, se ve cómo ha ido creciendo ese guarismo relevante, ya que la mayoría de ciudadanos compra viviendas un número pequeño de veces a lo largo de su vida. Porque en 2014 (en medio de una incipiente recuperación económica tras la larga y devastadora crisis que se inició en 2008), dominaron los compradores que tenían 42 años.

Esa ratio, incluso, bajó a 41 al ejercicio siguiente pero a partir de ahí con altibajos dominaron las subidas hasta irse en 2022 a 46 años -el nivel más alto en el último decenio-. Hubo una bajada en 2023 a los 44 pero ha vuelto a rebotar hasta los ya reseñados 45.

El gobierno municipal ha detectado también los obstáculos de este grupo social. Y anunció en diciembre de 2024 que Vimcorsa (empresa municipal de vivienda) acometerá el 'Plan Vives', dirigido a facilitar en alquiler una primera vivienda a menores de 35 años. Lo hará en siete alojamientos con servicios comunes que se construirán. Serán 600 hogares y el coste será de 72,3 millones, sin IVA -habrá que ver si el Consistorio puede no pagarlo-. Capitulares mira a mediados de 2031 -final del siguiente mandato- para que estén concluidos y trabaja en los trámites administrativos para levantar el primero.

Pese a que las dificultades de quienes no han superado la treintena en la capital empiezan a quedar patentes, hay que indicar que es un problema que les castiga menos que en el conjunto de España y de Andalucía. En el global de la nación, en el último ejercicio, el porcentaje de compradores menores de 31 años supuso el 9,35% del total. Son seis décimas menos que el indicador registrado aquí.

Y aún mayor distancia saca el dato de Córdoba a la media regional, donde únicamente el 9,1% de quienes se hicieron con una vivienda de septiembre de 2024 a agosto de 2025 tenía como máximo 30. Es casi un punto menos que el indicador registrado aquí. Esa diferencia ya da una pista de que Córdoba ocupa un buen puesto en el ranking de las capitales de la región en el nivel de acceso de los jóvenes a la vivienda. En concreto, la nuestra fue la tercera urbe cabecera de provincia andaluza en la que este colectivo tuvo más peso en el total de adquirentes.

Sólo lograron superarla Huelva, donde representaron el 10,4% del conjunto de quienes se hicieron con una vivienda, y Sevilla, que lideró esta clasificación con el 10,7%. Al otro extremo de la clasificación se encontraba Cádiz cerrándola: allí, únicamente el 4,4% de las operaciones de adquisición correspondió a menores de 31.