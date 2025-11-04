Suscríbete a
economía

Los jóvenes sólo representan el 10% de las compras de vivienda en Córdoba capital

Es el segundo colectivo con menos peso entre los adquirientes; sólo es menor el de quienes tienen más de 70 (5,1%)

La edad tipo de quienes se hacen con un hogar es 45 años frente a 42 de hace una década, según el Portal del Notariado

Córdoba se convierte en la capital andaluza donde menos sube el precio de la vivienda

La promoción de viviendas en Córdoba cae un 41% hasta septiembre

Una joven pasea con su perro por Huerta de Santa Isabel Este, zona de expnasión residencial
Una joven pasea con su perro por Huerta de Santa Isabel Este, zona de expnasión residencial
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Sólo una de cada diez viviendas que se compran en la capital la adquiere un joven. Ha sido el nuevo Portal Estadístico del Consejo General del Notariado el que ha puesto cifras a una problemática que va emergiendo en la ciudad de Córdoba, pero ... que, eso sí, no alcanza el nivel de intensidad de otros territorios.

