La edad media del comprador de vivienda en Sevilla es de 46 años

El comprador de una vivienda en Sevilla tiene 46 años. Así lo reflejan los datos del Portal Estadístico del Notariado de España. La mayoría de los clientes se encuentran entre los 31 y los 40 años –el 29%–, sin embargo le sigue muy de cerca ... el escalón de edad entre los 41 a los 50 años, horquilla en la que se concentra el 27% de los compradores de vivienda en la capital hispalense.

Esta radiografía del perfil de los compradores de la vivienda en Sevilla muestra la crisis de acceso al mercado inmobiliario que se vive en la ciudad (y el resto del país), donde sólo el 10% de los compradores tienen menos de 31 años. El incremento del precio de la vivienda, con una subida de hasta el 12 % en la capital hispalense solo en el último año, los bajos salarios y el prohibitivo precio de los alquileres, hacen que la capacidad de ahorro de los sevillanos sea prácticamente nula, provocando que cada año la edad media del comprador suba. En los últimos 10 años ha envejecido cuatro. Desde 2023, la media de edad se sitúa en 46 años, sin embargo durante la ultima década no ha bajado de los 42. En 2018 fue la primera vez que se superó la barrera de los 45 años, que descendió en un año en 2020, para volver a subir en el siguiente ejercicio. Comparando datos nacionales, en 2007 el comprador tenía de media 37 años, mientras que actualmente tiene 48 años.

De septiembre de 2024 a agosto de 2025, el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.139 euros. Un piso de 96 metro cuadrados, la superficie media de las 9.198 compraventas, tiene un importe de 204.597 euros. El 87% de las compraventas fueron de pisos y también cerca del 90% de las transacciones fueron de viviendas de segunda mano. Una muestra de la necesidad que hay en la capital hispalense por nuevas construcciones ante la falta de oferta. De hecho, como ya publicó ABC, el informe elaborado por Tinsa correspondiente al tercer trimestre de 2025, refleja que en 2024 se vendieron un 14% más de inmuebles que en 2023, a pesar de que mes a mes el precio de la vivienda se encarezca. En 2024 se aumentó en un 40% la venta de vivienda nueva respecto a 2023, con cifras que rondaron las mil operaciones de compra.

Hipotecas de hasta 30 años

Según la Estadística Registral Inmobiliaria del segundo trimestre de 2025, en Andalucía el periodo medio de contratación de los créditos inmobiliarios fue de 25,17 años. La media de edad de aquellos que reciben este tipo de hipotecas se sitúa en los 38,5 años. Por tanto, una persona que compre su vivienda a esa edad acabaría de pagarla a los 63 años. Cierto es que un comprador de 46 años puede recibir una hipoteca con menor plazo, alrededor de los 20 años, lo que supone terminar de pagar los plazos a los 66 años. En España, lo habitual es que los bancos tengan como tope de edad para devolver un préstamo hipotecario los 75 años.

El atraso de compra de vivienda, así como los amplios plazos que actualmente se están dando a la hora de acceder al mercado inmobiliario, que en caso de los más jóvenes llega hasta los 30 años, no es más que el reflejo del moderado crecimiento de los sueldos respecto al que ha tenido la vivienda. El último informe del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía sobre los salarios en Andalucía correspondientes al año 2023, publicado en enero de 2025, determina que el salario bruto medio anual en la ciudad de Sevilla fue de 23.216 euros. Una situación que se agrava si se toma como referencia a los menores de 40 años, que es el colectivo que tiene más problemas para acceder a la compra de una vivienda. En su caso, el salario medio bruto desciende hasta los 20.000 euros aproximadamente. Hace 18 años, el salario medio anual de un sevillano se fijaba en los 15.847 euros, según los datos de la Agencia Tributaria. Lo que evidencia claramente esta parálisis económica.

Ante esta problemática, el Ayuntamiento de Sevilla y resto de instituciones (en toda España) hacen por impulsar la vivienda protegida para que el independizarse no sea tarea imposible para los jóvenes. No obstante, dados los salarios actuales se complica incluso hacer frente a las cuotas de una vivienda pública que pueden llegar a rondar los 1.000 euros.