La edad media del comprador de vivienda en Sevilla es de 46 años

Los menores de 31 años sólo representan el 10% de los compradores en la capital hispalense y los de 41 a 50 años representan el 27%

Los extranjeros que más viviendas compran en Sevilla son los marroquíes

Edad

mediana

de los

compradores

46

años

Distribución por edad de los

compradores de vivienda en Sevilla

La mediana es un cocepto

estadístico más representativo

que la media y hace referencia

a la edad “central” de toda la serie

Datos desde septiembre de

2024 a agosto de 2025

9,58%

18,63%

27,09%

29,09%

10,72%

De 61 a 70

años

De 51 a

60 años

De 41 a 50

años

De 31 a 40

años

Menores de

31 años

4,89%

Mayores de 70 años

Fuente: Consejo General del Notariado / Gráfico: A. M. / ABC SEVILLA

Cristina Rubio

Cristina Rubio

El comprador de una vivienda en Sevilla tiene 46 años. Así lo reflejan los datos del Portal Estadístico del Notariado de España. La mayoría de los clientes se encuentran entre los 31 y los 40 años –el 29%–, sin embargo le sigue muy de cerca ... el escalón de edad entre los 41 a los 50 años, horquilla en la que se concentra el 27% de los compradores de vivienda en la capital hispalense.

