Suscríbete a
ABC Premium

economía

Marroquíes, italianos, chinos y franceses son los extranjeros que más viviendas adquieren en Córdoba capital

Los foráneos sólo suponen el 3,7% de los compradores de pisos en la capital

Córdoba, tercera provincia española con menos trabajadores inmigrantes

Ciudad Jardín, la pequeña ONU de Córdoba con 78 nacionalidades: «Nos acogen bien y ahora abrimos negocios»

Un locutorio en Ciudad Jardín el barrio de Córdoba donde más peso tiene la población extranjera
Un locutorio en Ciudad Jardín el barrio de Córdoba donde más peso tiene la población extranjera a. r.
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La adquisición de viviendas por extranjeros -con mayor poder adquisitivo que los españoles- es un factor que está distorsionando los precios del mercado inmobiliario en distintos puntos de la nación. Pero no es el caso de Córdoba capital. El nuevo Portal Estadístico del Consejo ... General de Notariado ha puesto cifras a este hecho. En el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025, los compradores foráneos únicamente supusieron un 3,7% del total.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app