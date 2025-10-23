Este artículo forma parte de lo que ABC CÓRDOBA llama opinión. Los artículos o columnas en el periódico son juicios o valoraciones que sus autores se han formado sobre algo o alguien y lo comparten con los lectores. Muchas veces quienes nos disponemos a opinar ... sobre algo que pueda interesar al lector, nos encontramos con un sinfín de noticias vergonzosas y carentes de explicación que nos hacen pensar que lo mejor es callar antes que confundir más a quienes nos leen.

Confieso que hoy me encuentro en esa coyuntura. Por eso he decidido, para poder cumplir con el compromiso establecido con el periódico, manifestar las razones que considero me llevan a esta situación.

El sábado pasado ABC incluía amplia e interesante información sobre la segunda edición del evento 'Líderes con propósito'. Pensadores humanistas y científicos exponen sus opiniones sobre la confianza, como fuerza que une, inspira y transforma.

Al leerlo descubrí que el vacío que existe en mí a la hora de opinar sobre asuntos que puedan interesar al colectivo, no es otro que la falta de confianza que tengo en todo lo que nos llega de la ciudad o polis. He perdido la confianza en todo aquello que nace de la política.

La rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, afirma que la confianza «es un reto colectivo y un valor compartido que nace de la coherencia entre lo que decimos y hacemos». Comprenderán mis lectores que hay muchas razones para perder la confianza en la política, es decir, en quienes gestionan la cosa pública.

Cuando busco alguna noticia para compartir, una y otra vez termino diciendo que no merecen comentario. Hoy todo está impregnado por la política. Y decirles a los políticos públicamente y a la cara que no merecen nuestra confianza, no es placentero.

Noticia Relacionada Desde mi rincón Cosas buenas, ¡haberlas haylas! José Luque

Un artículo o columna firmada en ABC es mucho peor. Como dijo Cayo Tito al Senado Romano, «Verba volant, scripta manent, es decir, las palabras vuelan, lo escrito permanece». En esa misma reunión el paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga manifiesta que «siempre ha sido escaso el pensamiento crítico, porque el precio de la libertad es la soledad».

En la España actual es mucho más cómodo y rentable pertenecer al rebaño. El poderoso paga bien al dócil y disciplinado, al tiempo que procura aislar socialmente al disidente o discrepante. Eso hace que en la España actual esté desapareciendo no solo el pensamiento crítico sino la costumbre de pensar.

Basta con observar cómo se desarrollan las sesiones parlamentarias para comprender lo que digo. Termino recordando el pensamiento de José Antonio Marina en ese foro diciendo que si por no pensar por nosotros mismos, no tomamos decisiones de manera consciente, informada y responsable, puede que creamos ser libres por estar en una democracia crédula, pero en realidad somos psicológicamente siervos. ¡Sin comentarios!