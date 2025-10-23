Suscríbete a
desde mi rincón

¿Libres o siervos?

En la España actual es mucho más cómodo pertenecer al rebaño. El poderoso paga bien al dócil y disciplinado, al tiempo que procura aislar al discrepante

El poder del pueblo

José Luque

Córdoba

Este artículo forma parte de lo que ABC CÓRDOBA llama opinión. Los artículos o columnas en el periódico son juicios o valoraciones que sus autores se han formado sobre algo o alguien y lo comparten con los lectores. Muchas veces quienes nos disponemos a opinar ... sobre algo que pueda interesar al lector, nos encontramos con un sinfín de noticias vergonzosas y carentes de explicación que nos hacen pensar que lo mejor es callar antes que confundir más a quienes nos leen.

