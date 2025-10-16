Me gustaría hablar de algo que genere optimismo a mis lectores. De la política sólo percibo una serie de sinsentidos cuya explicación razonable es imposible. No estoy capacitado para comprender tanta majadería como la que observo últimamente. De manera que hablaré de algo más sencillo ... y posible. Aunque si la posibilidad de que algo se realice depende de la política, lo posible se convierte en irrealizable o, en el mejor de los casos, en eterno. Hablemos de lo que deberíamos tener y no tenemos en Córdoba.

El pasado jueves, mi admirada amiga y, para mí, familia, María Amor Martín, escribió en este periódico el artículo, «Real Academia de Córdoba: sin sede». Expresaba lo lamentable que es para todos nosotros que el manantial de la cultura en Córdoba no tenga sede propia y se vea obligado a vivir de prestado. Para valorar lo que esto significa, acordemos lo que la cultura representa para cualquier sociedad y de manera muy especial para Córdoba.

Cultura es el conjunto de creencias, valores y sentimientos compartidos por quienes vivimos y hacemos Córdoba. También es el conjunto de conocimientos e informaciones que, formando adecuadamente nuestra opinión, evitan que lleguemos a conclusiones y decisiones equivocadas en la vida. En definitiva y como dijo André Malraux, la cultura hace que las personas seamos algo más que un accidente del universo. Ya dirán mis lectores si «La Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Letras», cuyo objeto social es fomentar la investigación en el campo de la ciencia, bellas letras y artes, y estimular su difusión, no merece que Córdoba le brinde una sede propia y a la altura del servicio que hace a la sociedad cordobesa. Yo resumiría todo esto diciendo que quienes buscan y regalan a Córdoba lo que más necesita toda sociedad para progresar de verdad, merecen de Córdoba lo mejor. ¿Estamos de acuerdo?

Decía al inicio de este artículo que si el resolver alguna cosa depende de la política lo posible se convierte en irrealizable o, en el mejor de los casos, en eterno. De eternidad para llevar a cabo aquello que nos interesa, tenemos en Córdoba mucha experiencia. Quedan muchos meses para la próxima llamada a las urnas municipales. Digámosles a nuestros responsables políticos, a todos ellos, que cuando llegue ese momento debe estar en marcha y señalada la fecha de entrega de la sede de la Real Academia de Córdoba. Una sede como Córdoba merece y los ciudadanos exigimos. De no ser así, puede que tampoco haya urnas para nuestros votos. No dudemos del poder que tenemos como pueblo de Córdoba. ¡Ejerzamos nuestro derecho!