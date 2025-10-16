Suscríbete a
El poder del pueblo

Quienes buscan y regalan a Córdoba lo que más necesita toda sociedad para progresar, como es el caso de la Academia, merecen de la ciudad lo mejor

Real Academia de Córdoba: sin sede

La sede de la Academia sufre un estado de grave deterioro
José Luque

José Luque

Córdoba

Me gustaría hablar de algo que genere optimismo a mis lectores. De la política sólo percibo una serie de sinsentidos cuya explicación razonable es imposible. No estoy capacitado para comprender tanta majadería como la que observo últimamente. De manera que hablaré de algo más sencillo ... y posible. Aunque si la posibilidad de que algo se realice depende de la política, lo posible se convierte en irrealizable o, en el mejor de los casos, en eterno. Hablemos de lo que deberíamos tener y no tenemos en Córdoba.

