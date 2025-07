Cuando me dispongo a escribir procuro tener presente dos cosas. La primera es el tema sobre el que pueda dar razonada opinión o punto de vista que sirva a mis lectores para mejor formar la suya. Igualmente procuro dejar claro que por mi edad ... puedo ver las cosas de manera diferente a como puedan verlas quienes nacieron mucho después que yo.

Porque hay cosas que no alcanzo a comprender, pero reconozco que pueden ser vistas como normales por los más jóvenes. Dicho esto, permitidme hablar sobre algo que cuestiono con frecuencia. ¿Por qué se nos van de España los mejores profesionales, investigadores y estudiantes? ¡Veamos!

Que en España existe fuga de talento o fuga de cerebros es algo innegable. Es una realidad que debería hacernos pensar para evitar esa sangría. En 2024 han sido cerca de cien mil profesionales españoles los que han abandonado nuestro país buscando mejores oportunidades laborales y de vida. La mayoría de ellos han sido jóvenes altamente cualificados en áreas como la tecnología, ingeniería, ciencias y muchos sanitarios.

El daño social y económico que eso representa para España es enorme. Sin embargo, parece que a los políticos no les interesa este asunto. Da la sensación de no estar dispuestos a reconocer algo que puede ser interpretado socialmente como un fracaso suyo. O puede que sean otras las razones que le impiden acometer este problema para buscar soluciones.

Cada año son más los que muy preparados se nos van, como también son más los que sin preparación alguna nos llegan. Esa es la realidad que personalmente observo y no alcanzo a comprender. Por eso me pregunto e invito a que todos nos preguntemos, ¿cuál es la causa?

Hay otra realidad que percibo, reconociendo poder estar confundido. Me refiero al ejemplo que están dando nuestros dirigentes actuales. Personalmente creo que no es el más adecuado. Las noticias que recibimos de los comportamientos de algunos altos cargos políticos no son ejemplo para nadie. ¿Qué pensarán nuestros jóvenes cuando conocen las noticias de lo que sucede en la cresta de las instituciones democráticas?

Puede que se pregunten, ¿cómo es posible que haya personas que han llegado a ganar lo que han ganado, siendo como son? ¿Es que los partidos no hacen selección alguna para formar las listas electorales? ¿O es que en los partidos todos son iguales? Esas preguntas nos las hacemos todos. Pero las repuestas que a esas preguntas pueden dar nuestros jóvenes es algo que debería preocuparnos.

Comparto con mis lectores un pensamiento que no es mío pero ayuda a responder a lo que comentamos: «No existe nada que odien más los mediocres que la superioridad del talento. En nuestros días, esta es la verdadera fuente del odio». Termino diciendo que cuando en un país la mediocridad manda, el talento huye.