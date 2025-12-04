Varias noticias de la pasada semana me incitan a comentarlas con mis lectores. Una de ellas me encolerizó al no comprender como pueden pasar esas cosas en España. Me refiero a lo que leí en la contraportada del suplemento de ABC, ALFA&OMEGA: «Cada día ... le pido a Dios poder salir de la prostitución».

Eso, dicho por una chica de 35 años que no puede trabajar por no tener papeles, es algo que demuestra que estamos gobernados por quienes les importa un bledo la realidad de la sociedad a la que se deben.

Ese tema es para hablarlo más tranquilo. Hoy comentaré dos noticias de nuestra Córdoba. El pasado sábado nos enteramos de que «Córdoba es elegida Capital Mediterránea de la Cultura y el Dialogo para el año 2027». ¡Casiná! Como dice nuestro alcalde, la elección nos sitúa en el lugar que merecemos. ¡Ole! Siempre pensé que situados sí que estábamos.

Puede que quien no es consciente del lugar que Córdoba ocupa como ciudad es el propio pueblo de Córdoba. Pero hay que alegrase y mucho que vengan de fuera a decirnos lo mucho que Córdoba vale.

Tal vez así nos pongamos las pilas para no quedar el próximo año como Cagancho en Almagro. Y digo esto al leer otra notica que se publicó dos días antes de la anterior. Esta nos dice que en Córdoba capital se identifican 197 personas que están en situación de calle o utilizando dispositivos nocturnos de emergencia.

Siendo suave diré, ¡manda narices! Mi amiga y para mí familia María Amor Martín, escribió el pasado jueves en este periódico el artículo «Sin techo, con esperanza», donde dijo algo que no tiene desperdicio: «La ciudad no puede ni quiere permitirse que la intemperie sea destino ni la calle condena».

Para grabarlo en piedra y buzonearlo por Córdoba. No culpo a nadie de la situación de los «sintecho» y de los «sin hogar» en Córdoba. ¡Todos somos culpables! Unos más que otros, pero todos tenemos responsabilidad al permitir que en una ciudad como Córdoba haya personas que se vean obligadas, por los motivos que sean, a vivir y dormir en la calle.

El reconocimiento a Córdoba como Capital Mediterránea de algo, le corresponde a Córdoba como Ciudad. ¡Y muy merecido lo tiene! El reconocimiento a la actual Córdoba como ciudad de la Cultura y el Diálogo, eso hay que ganárselo.

Porque no es justo que nos adjudiquemos el mérito que se ganaron nuestros antepasados. De manera que apretémonos los machos para que unidos y entre todos, no permitamos que en esta ciudad la intemperie sea destino ni la calle condena para ningún ciudadano de Córdoba.