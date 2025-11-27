A mis 82 años bien cumplidos jamás he percibido en España la polarización social que advierto en estos momentos. Una parte de la sociedad ve las cosas en blanco o negro sin querer ver los muchos matices que existen. Eso es peligroso para la convivencia. ... Permitidme una reflexión al respecto.

Antes de la llegada de la democracia en la sociedad española anidaba la ilusión de que algún día y sin violencia pudiéramos vivir en una España libre y democrática. Pensábamos que no era fácil y eso generaba inquietud. Llegado el momento, unos políticos con distintas sensibilidades pero con el mismo objetivo que el pueblo hicieron posible lo que parecía imposible.

Los primeros años de democracia con sus luces y sombras fueron tranquilos. Los representantes políticos, aunque con diferentes ideologías, tenían como objetivo común España y los españoles. Pero eso se ha perdido. España y los españoles han dejado de ser el objetivo de nuestros representantes políticos. Hoy solo les mueve alcanzar el poder al precio que sea. Eso los lleva a enfrentarse y descalificarse unos a otros, sin importarles el daño que hacen en la sociedad.

Es lamentable ver como algunos políticos descalifican y desacreditan abiertamente al que no piensa como ellos. Incluso los hay que proponen reventarlos. Esta realidad me trae a la memoria las palabras que el evangelio de San Mateo pone en boca de Jesús. «Todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumbará». Así pues, hablemos de nuestra casa. ¡De Córdoba!

Nos informan que el pasado viernes los trabajadores de Aucorsa, Hitachi y Ayuda a Domicilio, protestaron por diferentes motivos en el Pleno del Ayuntamiento consiguiendo paralizarlo. Pedían, entre otras cosas, la dimisión del alcalde. A ellos se unió la oposición. No para calmarlos y pedirles que expusieran sus problemas para poder tratarlos, sino para animarlos al grito y a la descalificación del adversario político.

Créame el lector que no dudo que las reivindicaciones de esos colectivos puedan ser justas. Desconozco si son viables económicamente, como también desconozco si todas ellas son de la responsabilidad del Ayuntamiento de Córdoba. Lo que sí le digo a la oposición, lo mismo que le decía al gobierno actual cuando era oposición, que su deber es buscar alternativas a la política municipal, estudiar su viabilidad económica, valorar la repercusión de sus propuestas en los impuestos y tasas municipales y exponerlas con toda claridad y publicidad al pueblo de Córdoba. Actuar de otra manera es ahondar en la división social, dañando a Córdoba sin aportar soluciones.

Cuanto agradeceríamos que los representantes políticos y sociales de Córdoba lideraran el cambio en la forma de actuar en política. Con su ejemplo los ciudadanos de Córdoba podríamos recuperar un poco la confianza en la política, en los políticos y la ilusión en el futuro de España y de Córdoba.