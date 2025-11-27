Suscríbete a
Mirar y ver

Sin techo, con esperanza

La Red CoHabita une a muchas entidades en el plan 'Ola de frío' para que nadie tenga que dormir a cielo abierto cuando el tiempo es inhóspito

Son patria las calles

Libros: lo eterno y lo impagable

María Amor Martín

Hace cinco años, comencé a escribir en ABC Córdoba. La primera columna la dediqué a hablar de las palabras y a agradecer el privilegio de poder expresar lo que miro y veo, verbos elegidos para nombrar este espacio reservado cada semana. La segunda, titulada ' ... Los habitantes del toque de queda' nació de la intemperie. Sí, se había decretado la prohibición de circular y permanecer en las calles en un horario determinado. Hoy parece inverosímil, casi imposible de creer, pero sucedió así y lo vivimos en la pandemia. El Gobierno lo llamó «restricción de la movilidad nocturna», un extenso eufemismo para disfrazar un toque de queda en toda regla, a las once.

