Hace cinco años, comencé a escribir en ABC Córdoba. La primera columna la dediqué a hablar de las palabras y a agradecer el privilegio de poder expresar lo que miro y veo, verbos elegidos para nombrar este espacio reservado cada semana. La segunda, titulada ' ... Los habitantes del toque de queda' nació de la intemperie. Sí, se había decretado la prohibición de circular y permanecer en las calles en un horario determinado. Hoy parece inverosímil, casi imposible de creer, pero sucedió así y lo vivimos en la pandemia. El Gobierno lo llamó «restricción de la movilidad nocturna», un extenso eufemismo para disfrazar un toque de queda en toda regla, a las once.

Recuerdo una noche desapacible, en la que regresaba a casa, justo antes de que se cumpliera la hora. «Menos cuarto» -me advertí a mí misma-, y aligeré el paso. Apenas me crucé con nadie ni había vehículos en la calzada. Era extraño ese silencio impuesto y de ausencia.

Fue entonces cuando mi mirada vio a las muchas personas que no tenían a dónde volver. Había toque de queda, pero seguían en la calle, sin cobijo. Mientras la mayoría corríamos a la seguridad de nuestra familia, al afecto y la compañía, en un tiempo recio y triste, ellos quedaban fuera, desnudos de refugio y solos. Hacía frío, lloviznaba, y sentí helarse el cuerpo y el corazón: frío, vergüenza y compasión.

Así surgió la segunda columna. Podría haber escrito -al fin y al cabo, era una recién llegada que necesitaba presentación- sobre algún asunto personal, sobre las palabras y la opinión, o sobre la oportunidad que suponía ese comienzo. Pero no fui capaz, frente a una realidad que se imponía sin piedad.

Hoy, en el mismo mes y bajo el mismo frío, cinco años después, en cruda coincidencia, se mantiene la necesidad y la urgencia de proteger a quienes viven, o malviven, en aceras, portales, parques y puentes. En Córdoba, cuatrocientas personas los habitan y sufren cuando la ciudad cesa. El Ayuntamiento, instituciones y organizaciones, que trabajan diariamente para mejorar sus condiciones de vida, intentan paliar las consecuencias de esta situación.

Cáritas Diocesana, Cruz Roja Española, las fundaciones Prolibertas, Hogar Sí, Don Bosco Salesianos Social, Adeat y el propio Ayuntamiento forman la Red CoHabita, cuya labor desinteresada y encomiable está dedicada a la atención de las personas sin hogar. Todas se unen ahora al plan 'Ola de frío', con la ampliación de plazas en sus instalaciones, con el propósito -y el anhelo profundo- de que ninguna persona tenga que dormir a cielo abierto cuando el tiempo se vuelve inhóspito.

La ciudad no puede ni quiere permitirse que la intemperie sea destino ni la calle condena. La respuesta institucional es necesaria, la de las organizaciones imprescindible, pero la pregunta sigue siendo la misma que me acompañó aquella noche de toque de queda: ¿será suficiente? Todavía, la esperanza.