El 'sinhogarismo' se agudiza en Córdoba: un 20% más que en 2024 y récord de la década

El Ayuntamiento de Córdoba, junto a las distintas entidades que conforman la red Co-habita ha dado a conocer el dato de las personas sin hogar en la ciudad. Han realizado un estudio dirigido por Carmen Cruz, coordinadora del aula de sinhogarismo de ... la Universidad de Córdoba en el que se constata el crecimiento de las personas sin hogar a lo largo de los años.

Los datos, que han sido recabados del 4 al 6 de noviembre, se extraen de un estudio más extenso que necesita ser analizado en profundidad. Este miércoles, han presentado los resultados preliminares de un recuento concreto realizado en un tiempo acotado. «Es una herramienta muy útil para dimensionar un fenómeno, identificar tendencias y orientar decisiones, pero no sustituye a un diagnóstico completo que nos permitiría profundizar más en causas», ha apuntado Cruz.

Divide el estudio en cuatro grandes categorías: las personas que duermen en la calle; las que pernoctan en alojamientos de emergencia nocturna como la ola de frío; las que están en casas de acogida; y las que se encuentran en infraviviendas. Además, se han recogido los datos de personas que viven en infraviviendas como trasteros o cocheras. El recuento se ha realizado desde las 8.00 horas del 4 de noviembre hasta las 8.00 horas del 6 de noviembre.

Los resultados principales identifican 447 personas sin hogar en Córdoba, la cifra más alta registrada en la última década. El salto respecto al último recuento es significativo: frente a las 371 personas contabilizadas en 2024, el incremento es de 76 personas, lo que supone algo más del 20%. Si se compara con 2015, cuando se registraron 245, el aumento asciende a más de 200 personas, es decir, en torno a un 82%. La evolución refleja así una tendencia sostenida y claramente al alza.

Con respecto a la distribución por tipología, de las 447 personas sin hogar, 197 se encuentran en una situación de calle o que utilizan dispositivos nocturnos de emergencia. Supone el 44% del recuento total. Son 197 frente a los 173 del año anterior, lo que indica que el núcleo más visible y más extremo del sinhogarismo persiste y se consolida.

Por otro lado, las situaciones clasificadas como «sin vivienda», casas de acogida y alojamientos de apoyo reúnen en total a 161 personas, un 36 % del total. Para la profesora Cruz, «estos recursos cumplen una función imprescindible de contención social, pero no son soluciones estables, son soluciones temporales también. El volumen mantenido de estas personas refleja la presión constante sobre la red de recursos».

Finalmente, 89 personas se encuentra en situación de vivienda insegura o inadecuada. Son un 20% del total. «Son muchas más porque nosotros solo hemos atendido a los que vienen a la red Co-habita. Este grupo es el que más crece proporcionalmente y constituye una señal clara de la expansión de la precariedad residencial».

En cuanto a otras características de las personas en situación de sinhogarismo, el estudio confirma una mayoría masculina. El 82,6% son hombres, frente al 17,2 % mujeres. En términos de edad, destaca mucho la presencia de personas jóvenes. Una de cada cuatro personas tiene menos de treinta años. Aunque el tramo más numeroso continúa estando entre 45 y 65 años, que representan un 42,1 % del total.

También se ha analizado el nivel educativo. El 73,8% (tres de cada cuatro personas) no han superado los estudios obligatorios. Con respecto a la nacionalidad y dinámicas residenciales, por primera vez desde que se realiza el recuento en Córdoba las personas extranjeras superan ligeramente a las españolas. Hay un 53,2 % de personas extranjeras frente al 46,8 % de personas nacidas en España.

30 nacionalidades distintas

El 81% de los extranjeros sin hogar lleva más de un año en Córdoba. Además, un 55 % de las personas encuestadas está empadronada en Córdoba. Dentro de la población total, la nacionalidad marroquí representa el 25,3 % de personas. Una de cada cuatro personas es de nacionalidad marroquí. Además, se constata la existencia de más de treinta nacionalidades diferentes.

Por otro lado, casi el 60 % de las personas acumula más de un año en esta situación y un 19 % supera los cinco años. Entre las causas por las que han acabado en esta situación destacan la pérdida de empleo o ingresos con un 35 % y los conflictos o rupturas familiares con un 25 %.

En cuanto al uso de recursos, los servicios básicos como centro de día, duchas, lavandería tienen un 57,5 % de uso, los comedores sociales un 47 %, que son los más utilizados, y el menos utilizado es el servicio de la oficina de vivienda para solicitudes de ayuda al alquiler o vivienda pública con un 1,3% del total.

«El recuento de 2025 evidencia que el sinhogarismo en Córdoba es un fenómeno estructural, complejo y multidimensional ligado a patrones de precariedad residencial, desigualdad social y falta de acceso a vivienda asequible. Estas tendencias son coherentes con lo que se observa a escala nacional», ha concretado Carmen Cruz.

«La colaboración entre el Ayuntamiento de Córdoba, la Red Co-habita y la Universidad de Córdoba permite contar con datos sólidos sobre los que fundamentar políticas públicas basadas en la evidencia y abre la puerta a reforzar estrategias de prevención, intervención y acompañamiento que garanticen alternativas habitacionales dignas y estables», ha añadido.