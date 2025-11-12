Investigan a un vecino de Villaviciosa de Córdoba por el hurto de corcho y daños en más de 200 alcornoques

La Guardia Civil ha investigado en Villanueva del Duque a un hombre de 68 años, vecino de Villaviciosa de Córdoba, como presunto autor de un delito de hurto y otro contra la protección de la flora y la fauna, tras la extracción ilegal de ... corcho en una finca de la zona.

La investigación se inició después de que el propietario de una finca de alcornocal denunciara los hechos y los daños ocasionados en sus árboles, catalogados como de interés comunitario.

Durante la inspección ocular, los agentes detectaron indicios que apuntaban a que en una finca colindante se habían realizado trabajos de extracción de corcho sin la debida autorización administrativa.

Los guardias civiles solicitaron a la Delegación Territorial de Medio Ambiente la documentación correspondiente y comprobaron que el sospechoso únicamente contaba con permiso para actuar en una de las parcelas, habiendo efectuado el resto de la extracción de manera irregular.

El informe técnico emitido por la Delegación de Medio Ambiente confirmó que las parcelas afectadas se encuentran en una zona declarada hábitat de interés comunitario. Además, detalló que los trabajos de saca del corcho se realizaron sin seguir las buenas prácticas forestales, causando daños en unos 230 alcornoques.

Entre los perjuicios observados se encontraban heridas en la capa madre de los árboles, desgarros y cortes por extracción violenta del corcho, así como otros impactos que podrían afectar a futuras campañas, a la calidad del producto y al equilibrio ecológico de la zona.

Según el informe, estos daños también podrían tener consecuencias indirectas sobre la producción de bellota, la función ecológica de refugio de fauna silvestre, el control de la erosión, la regulación hídrica y el valor paisajístico del entorno.

La Guardia Civil ha remitido las diligencias instruidas a la autoridad judicial competente.