Sucesos

Investigan a un vecino de Villaviciosa de Córdoba por el hurto de corcho y daños en más de 200 alcornoques

El hombre, de 68 años, habría realizado la extracción sin autorización en una zona de interés comunitario

El coronel Clemente avisa de la existencia de 'puntos calientes' de cultivo y tráfico de marihuana en la provincia de Córdoba

Agentes con uno de los alcornoques dañados
Agentes con uno de los alcornoques dañados

ABC Córdoba

Córdoba

La Guardia Civil ha investigado en Villanueva del Duque a un hombre de 68 años, vecino de Villaviciosa de Córdoba, como presunto autor de un delito de hurto y otro contra la protección de la flora y la fauna, tras la extracción ilegal de ... corcho en una finca de la zona.

