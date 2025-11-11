El coronel Clemente avisa de la existencia de 'puntos calientes' de cultivo y tráfico de marihuana en la provincia de Córdoba

Cinco macrooperaciones en apenas dos meses con más de una veintena de registros, decenas de detenidos junto a la incautación de grandes cantidades de droga, sobre todo, rebujito -mezcla de heroína y cocaína- y más de una tonelada de marihuana han puesto el foco en ... la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba. El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente, ha reconocido este martes en la entrega de premios a la Seguridad Privada que «el resultado y la estrategia de la Guardia Civil en estos momentos es luchar contra el cultivo de marihuana y de menudeo de droga en todas nuestras poblaciones».

En este sentido, el máximo responsable de la Guardia Civil en Córdoba ha apostillado que desgraciadamente «todavía seguimos teniendo puntos en la provincia en los que se está cultivando y negociando con marihuana».

En este sentido, Clemente ha destacado que «cada operación que llevamos a cabo lleva mucho tiempo pero mientras que haya droga seguiremos con estas macrooperaciones». Fuentes de la propia Comandancia de la Guardia Civil han señalado a ABC que «se ha incautado mucha marihuana en las últimas operaciones en la provincia contra el tráfico de estupefacientes, porque hay mucha marihuana».

Hace una semana, otra de estas macrooperaciones desarrolladas en la localidad de Bujalance se saldó con la detención de diez personas y a la investigación de dos, al desmantelamiento de tres puntos de venta de droga muy activos, establecidos en dicha localidad y a la intervención de más de 300 plantas de marihuana, unos 70 gramos de heroína, unos 90 gramos de cocaína, 47 papelinas de rebujito por parte de la Guardia Civil.

Los operativos anteriores, desarrollados en apenas un mes fueron en Palma del Río, Baena y Peñarroya se saldaron con 24 detenidos y 18 registros domiciliarios, además de la incautación de distintas cantidades de heroína, cocaína, crack y dinero en efectivo.

Las actuaciones, de gran calado y coordinación entre diferentes unidades, han contado en todas estas operaciones con la participación de hasta 150 efectivos de grupos especializados como la Unidad Rural de Seguridad (URS), la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), agentes de los Puestos de cada comarca y el apoyo de helicópteros, drones y perros de la Unidad Canina de la Guardia Civil.