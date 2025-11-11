Suscríbete a
ABC Premium

tráfico de drogas

El coronel Clemente avisa de la existencia de 'puntos calientes' de cultivo y tráfico de marihuana en la provincia de Córdoba

La Comandancia del a Guardia Civil intensifica la lucha contra el narcotráfico tras importantes incautaciones marihuana en macrooperaciones recientes

Macrooperativo en Rute: seis detenidos y 18 investigados por tráfico de drogas en la barriada de Los Pinos

Golpe al narcotráfico en Córdoba de la Guardia Civil: ocho detenidos y tres kilos de cocaína

Un agente de la Guardia Civil en una plantación de marihuana en la provincia de Córdoba
Un agente de la Guardia Civil en una plantación de marihuana en la provincia de Córdoba abc
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cinco macrooperaciones en apenas dos meses con más de una veintena de registros, decenas de detenidos junto a la incautación de grandes cantidades de droga, sobre todo, rebujito -mezcla de heroína y cocaína- y más de una tonelada de marihuana han puesto el foco en ... la lucha contra el narcotráfico en la provincia de Córdoba. El jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Córdoba, Ramón María Clemente, ha reconocido este martes en la entrega de premios a la Seguridad Privada que «el resultado y la estrategia de la Guardia Civil en estos momentos es luchar contra el cultivo de marihuana y de menudeo de droga en todas nuestras poblaciones».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app