India Martínez: «En España no ponen mi música, no sé qué hacer»

India Martínez ha sido una de las voces más reconocidas del panorama musical español en los últimos años, pero ni los éxitos acumulados ni las colaboraciones con estrellas mundiales parecen abrirle las puertas de las radios nacionales. En una reciente entrevista en el pódcast mexicano Auténtico, la cantante expresó su frustración con una sinceridad poco habitual.

«He cantado con Will Smith, Enrique Iglesias… y nada»

Durante la conversación con los presentadores Pedro Prieto y Titi Jaques, India explicó que se siente incomprendida por parte de la industria musical española. «En algunas radios en España no ponen mi música, no sé si es porque suena demasiado flamenca o por el estilo…», comentó.

La sorpresa de los entrevistadores fue inmediata, sobre todo al recordar la larga lista de colaboraciones internacionales de la artista. «¿Has pensado en hacer algo más comercial para sonar en todas partes?», le preguntaron. La respuesta de India fue tajante: «Es que he cantado hasta con Enrique Iglesias… y no me ponen. Y con Will Smith, y tampoco. O sea que da igual».

El respaldo del público, su verdadero altavoz

India también señaló que, aunque no cuente con el respaldo de ciertas emisoras, sí ha encontrado un lugar sólido en las plataformas digitales y redes sociales, donde acumula millones de seguidores. «Menos mal que por redes pega fuerte…», añadió, en tono resignado pero agradecido.

Al recordar su tema con Lele Pons y Greeicy, también ignorado por la radio, quedó claro que ni las cifras ni la proyección internacional aseguran visibilidad dentro de España. «Tampoco la ponen», resumió.

Pedro Prieto cerró la entrevista con una frase que se ha hecho viral: «Oye, radio española… ¿hace falta que vayamos con un jamón?».

La broma escondía una crítica real: el desinterés de algunas emisoras por canciones que se alejan del pop más comercial. Aun así, India mantiene el cariño del público y continúa llenando recintos en sus giras, demostrando que el talento no siempre necesita intermediarios para ser reconocido.